Auch die Grundschüler in Birth freuten sich über das neue Lesefutter.

Bildung Rotarier verschenken 750 Bücher an Velberter Grundschüler

Velbert. Velberter Grundschüler konnten sich auch in diesem Jahr über eine Buchspende des Rotary Clubs Velbert freuen. 750 Exemplare wurden verteilt.

Seit dem Jahr 2009 steht der Rotary-Club Velbert für Leseförderung an den Grundschulen in Velbert und Heiligenhaus. „Die leuchtenden Kinderaugen, den Wissensdrang und die ehrliche Freude der Kinder zu sehen ist für uns die größte Motivation,“ sagt Wolfgang Schlieper, der in erster Linie im Rotary Club Velbert für dieses Projekt steht.

750 Bücher verschenkt der Rotary Club Velbert auch in diesem Jahr an die Schülerinnen und Schüler von Velberter Grundschulen als Ergänzung des Unterrichts. „Wir wollen helfen, Lesen zu lernen“, erklärt Prof. Peter Reimer, Präsident des Rotary-Clubs Velbert. Schließlich sei das Lesen ein zentraler Schlüssel zur Integration und zur Zukunft eines jeden Einzelnen.

Teil eines bundesweiten Literaturprojektes der Rotarier

Die Bücher sind Teil eines bundesweiten Literaturprojektes der Rotary Clubs Deutschland. Bisher wurden von den Rotariern bundesweit über 48.000 Klassen mit mehr als 1.200.000 Schulkindern mit Büchern beschenkt.

Die Auseinandersetzung mit dem Buch in der Schule macht den Kindern Spaß und ermöglicht vielfältige Erlebnisse, baut Gefühle und kognitives Verstehen auf. Dies bringt den Schülerinnen und Schülern neben einer Leistungsverbesserung auch emotionalen und sozialen Gewinn. „Mit dem Buch wollen wir Hemmschwellen abbauen und zum Lesen motivieren“, erklärt Wolfgang K. Schlieper vom Rotary Club das Engagement, denn: „Auch im Zeitalter von Fernsehen, Computern und Videospielen bleibt Lesen die Basis für alles weitere Lernen.“ Diesmal handelte es sich um das Buch „Fietje Hering – Abenteuer im Müllmeer“ von Guido Kasmann, in dem die Geschichte eines jungen Herings beschriebe wird, der mit Hilfe anderer Fische aus dem Müll im Meer befreit wird. Jungen Schülern und Schülerinnen wird neben der spannenden Geschichte, ob die Rettung gelingt die Umwelthematik aus der Sicht des Fisches näher gebracht.

„Begeistert vom Engagement der Lehrer in den Schulen“

„Wir sind bei jeder Begegnung beeindruckt von Engagement der Lehrer und Direktoren beteiligter Grundschulen in Velbert und Heiligenhaus. Sogar während der Corona-Pandemie wurden Möglichkeiten gefunden, die Leseförderung durchzuführen. Das geschah dann eben mit etwas mehr Abstand auf dem Schulhof“ erinnert sich Wolfgang Schlieper. Ebenfalls konnten wir so auch einen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen leisten und sind davon überzeugt, dies auch aktuell tun zu können.

