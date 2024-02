Rosenmontag in Velbert: Diese Strecke nimmt der Karnevalszug

Velbert. Die Friedrichstraße in Velbert wird zur Narrenmeile. In Mitte wird mit rund 10.000 Besuchern zum traditionellen Rosenmontagszug gerechnet.

Die närrische Session steuert in Velbert ihrem Höhepunkt entgegen. Am Montag, 12. Februar, zieht der traditionelle Rosenmontagszug durch die Velberter Innenstadt. Zum Umzug um 14.11 Uhr in Velbert-Mitte wird mit rund 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gerechnet. Der Zug startet in der Friedrichstraße in Höhe des Kreisverkehrs Berliner Straße. Er führt dann durch die Friedrichstraße, die Fußgängerzone Friedrichstraße und endet am Ende der Fußgängerzone in Höhe Thomasstraße und Sternbergstraße.

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhaus Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhausn Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhausn Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhausn Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhausn Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhausn Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhausn Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhausn Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhausn Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Tausende beim Karnevalsumzug in Heiligenhaus Tausende Besucher beim großen Nelkensamstagszug in Heiligenhausn Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Nach dem Zug in Velbert

Anschließend lädt Grün-Weiß Langenhorst zur After-Party in die Stadtgalerie (ehemals Takko).

Was Autofahrer beachten müssen

Für Autofahrer gibt es einige durch den Zug bedingte Sperrungen. Es werden sämtliche Zufahrtsstraßen zur Friedrichstraße gesperrt – beginnend am Kreisverkehr Berliner Straße und endend an der Kreuzung Thomasstraße und Sternbergstraße - allerdings nur während des Umzugs.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert