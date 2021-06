Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Montag, 28. Juni, ein Rollerfahrer bei einem Unfall in Velbert. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht (Symbolfoto).

Velbert. Zu einem Unfall mit einem Schwerletzten ist es am Montag, 28. Juni, in Velbert gekommen. Ein Rollerfahrer war mit einem Auto zusammengestoßen.

Zu einem Unfall mit einem Schwerletzten ist es am Montag (28. Juni) um kurz vor 16 Uhr in Velbert an der Grünstraße/Ecke Oststraße gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war dabei ein Rollerfahrer – vermutlich wegen eines Fahrfehlers beim Spurenwechsel – gegen ein Auto gefahren und gestürzt. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl das Auto als auch der Roller waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Weitere Details nannte die Polizei noch nicht.

Täglich wissen, was in Velbert passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Velbert-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert