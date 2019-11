Foto: Polizei ME

Unglücke Rollerfahrer bei Unfall in Langenberg schwer verletzt

Velbert-Langenberg. Ein Rettungshubschrauber brachte den 17-Jährigen in ein Krankenhaus. Der junge Mann war von der Nierenhofer Straße abgekommen.

Schwere Verletzungen hat ein 17-Jähriger am Mittwoch bei einem Unfall mit seinem Roller in Langenberg erlitten. Mit einem Rettungshubschrauber musste der junge Mann ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Jugendliche war nach Angaben der Polizei am Mittag auf der Nierenhofer Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 23 verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem Holzpfosten eines Zauns zusammen.

Der junge Mann flog von seinem Roller und landete in einem Feld neben der Straße, wobei er schwer verletzt wurde. Eine zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrende Autofahrerin fand den Verunglückten. Sie rief Polizei und Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Sanitäter. Ein Rettungshubschrauber brachte den Velberter in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Er konnte bislang noch nicht zum Unfallhergang befragt werden.