Annette Hessel (l) und Lidia Lingstedt sind Teil von Abba Review und am 14. April wieder bei Alldiekunst in Velbert-Langenberg zu sehen.

Kultur in Velbert/Heiligenhaus Rocken in Heljens, ABBA bei Alldie

Heiligenhaus/Velbert. Über Ostern ist kulturell Ruhe in Velbert und Heiligenhaus, danach wird laut und rockig. Und in Langenberg funkelt die Discokugel.

Rockig beendet der Club Heiligenhaus an der Hülsbecker Straße die Osterferien – mit der nächsten Runde von „rockME“: Fleischwolf und „The Hellboys“ sind am Samstag, 15. April, ab 20 Uhr zu Gast, Einlass ist bereits um 19 Uhr. Als „The Great Punk’n’Roll Takeover“ betiteln die beiden Bands selbst ihren Auftritt an diesem Abend. „Fleischwolf“ beschreiben ihren Sound als Mischung aus Rock, Heavy Metal, Hardcore, Punk und „Krach“ – „Mettcore“ eben. Seit 1998 verkünden die vier Velberter „The Hellboys“ die Kunde des Trittarsch Rock’n’Roll. Karten kosten 11 Euro (Vorverkauf: 8 Euro).

Disco bei Alldiekunst

Disco bei Alldiekunst in Langenberg: Am Freitag, 14. April, heißt es an der Wiemerstraße 3 „Abba Review – A Tribute to ABBA“. Die Hausband, wie sie die Organisatoren schon bezeichnen, ist regelmäßig in Langenberg zu Gast und nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise zu den Ursprüngen der Pop- und Discomusik – mit dem dazugehörigen modischen Accessoires. ABBA Review spielt ihr Programm in einer Live-Besetzung mit sechs Musikern auf der Bühne. Alle Songs werden nach dem Original durch choreographiert. Karten kosten 28 Euro (ermäßigt 25 Euro) an der Abendkasse, im Vorverkauf jeweils drei Euro weniger.

Bekannt aus „The Voice of Germany“ ist Mazze Wiesner. Er ist am Mittwoch, 19. April, im Club Heiligenhaus zu sehen – ab 20 Uhr. In seinem Programm „Nackte Saiten“ beweist der Deutschrockpoet, dass er ein Garant für einen unterhaltsamen Abend ist. Musikalisches Niveau trifft auf Entertainer, der mit Selbstironie und Augenzwinkern durch das Konzert führt. Einlass ist gegen 19 Uhr, Tickets kosten 22 Euro an der Abendkasse und 18 Euro im Vorverkauf.

Karten für alle drei Veranstaltungen gibt es unter anderem auf www.neanderticket.de.

