Rock-Festival und Kinder-Disco im Club

Thomas Lüdke ist Invincible Spirit und tritt am Samstag, 25. März, im Club in Heiligenhaus auf.

Heiligenhaus. “rockME“ goes EBM: Bei der nächsten Runde des Festivals im Club Heiligenhaus sind Electro-Größen am Start. Und Herbert Knebel ist ausverkauft.

Laut wird es an diesem Samstag, 25. März, im Club an der Hülsbecker Straße: „rockME“, die Festival-Serie, geht mit „The Invincible Spirit“ und „The Saint Paul“ in die nächste Runde. Vor rund 30 Jahren trat ein ganz junger Thomas Lüdke mit seiner Formation „The Invincible Spirit“ im Club im Rahmen der damaligen „Dark Basement Reihe“ auf. Damals stand ein ebenfalls noch sehr junger angehender Musiker namens Paul Kuhs in der ersten Reihe und wurde wohl nachhaltig geprägt. Mittlerweile steht er mit seinem Electro-Projekt „The Saint Paul“ und den Helden von Damals auf derselben Bühne und beide sind mittlerweile richtig gute Freunde geworden. Dieser Abend, so heißt es in der Ankündigung, wird sowohl eine nostalgische Reise in die Vergangenheit, als auch ein Einblick in den Status Quo eines Genres: Als Pioniere des Dark Electro Wave hat das Projekt „The Invincible Spirit“ zweifellos Fußabdrücke in der Musikgeschichte hinterlassen. Und spätestens seit dem 2021er Album „Core“ und dem Clubhit „Be a Rebel“ wächst der Bekanntheitsgrad von „The Saint Paul“ innerhalb der EBM-Szene europaweit in den letzten beiden Jahren rasant an. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Die Tickets gibt es unter anderem auf www.neanderticket.de.

Herbert Knebel ist ausverkauft

Am Donnerstag, 30. März, steht zwischen 16 und 18 Uhr im Club die Frühlingsdisco für Kinder an. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder zwischen sechs und elf Jahren. Die Tickets kosten 3 Euro.

Der Auftritt von „Herbert Knebels Affentheater“ mit „Fahr zur Hölle, Baby!“ am Sonntag, 26. März, in der Aula am Immanuel-Kant-Gymnasium, ist ausverkauft. Weitere Tourdaten gibt es auf www.affentheater.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert