Taten bzw. Maßnahmen zur Aufwertung des Wohnumfeldes sowie privater Fassaden werden in Velbert im Rahmen der Stadterneuerungsprogramme gefördert. Dafür werden jetzt abermals, mittlerweile zum fünften Mal die Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen angepasst und verändert. Und das war auch das erste inhaltliche Thema, mit dem sich der neu formierte Bezirksausschuss (BZA) Velbert-Mitte jetzt befasste. Das Gremium befürwortete den Verwaltungsvorschlag mit großer Mehrheit; das letzte Wort hat im Februar der Rat.

Hans Küppers (CDU) ist jetzt Stellvertreter

Doch zunächst einmal verpasste sich das Gremium eine Führung und wählte aus seinen eigenen Reihen – ebenfalls mehrheitlich – André Feist-Lorenz (Bündnisgrüne) zum Ausschuss-Vorsitzenden und Hans Küppers (CDU) zum stv. Vorsitzenden. Die Sitzung leitete anfänglich als ältestes BZA-Mitglied der 74-jährige Gilbert Malanda (UVB), um dann seinen Sessel für Feist-Lorenz zu räumen.

Bei der eingangs erwähnten Förderung gehe es im Grunde um ein Aufwertungsprogramm für den Bestand in einzelnen Quartieren, erläuterte Heike Möller. Vor Ort habe das in 2009 mit dem Stadtumbau-Gebiet Nordstadt angefangen. Damals sei in der Sache auch der erste Ratsbeschluss erfolgt, so die Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung weiter. 2015 sei das Stadterneuerungsgebiet Velbert-Mitte hinzu gekommen und jetzt in diesem Jahr Neviges. Letzteres sei der eine Anlass für die Änderungen. Der zweite maßgebliche sei der Umstand, dass es nun wieder zurück zu Deckelungen geht.

Es steht noch Geld zur Verfügung

„Früher gab’s Höchstgrenzen“, sagte Möller, die habe erst das Land und dann auch die Stadt Velbert gekippt, „da konnten wir auch mit leben“. Allerdings müsse man nunmehr angesichts deutlich gestiegener Baukosten doch deckeln, um mit dem verfügbaren Geld auszukommen und es möglichst effektiv einzusetzen. Ergo gilt künftig: „Die anerkennungsfähigen Kosten belaufen sich auf max. 80 Euro/Quadratmeter Fassade, Dach oder Begrünungsflächen.“ Bisher wurden in Mitte 80 Prozent von insgesamt rund 500.000 Euro förderfähigen Kosten bewilligt. Und es ist noch Geld da.

Der BZA Mitte hat 16 Mitglieder, darunter 15 stimmberechtigte. Von ihnen gehören zur CDU-Fraktion Hans Küppers, Ralf Manck, Johannes von Rath, Klaus Schmitz und Claudia Schwarzl, zur SPD-Fraktion René Servos und Cüneyt Söyler und zur Grüne-Fraktion zählen André Feist-Lorenz, Artur Busse und Karen Schemken. Velbert anders ist in dem Gremium mit Meikel Rottländer vertreten, die UVB mit Gilbert Malanda, die FDP mit Cordula Prisett, die AfD mit Hans-Jürgen Paul und die Piraten mit Sonja van der Pütten. Jean-Luc Voß (Linke) ist beratendes Mitglied.