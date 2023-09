Olaf Knaur (Stadtmarketing), Linda Brücher (Kulturloewen) und Bürgermeister Dirk Lukrafka laden die Velberter zum Eröffnungsfest in das umgebaute Forum Velbert ein.

Stadtentwicklung Richtig viel los: So läuft die Eröffnung des Forum Velbert

Velbert. Das Forum Velbert wird am 24. September offiziell eröffnet. Die Nutzer des Hauses haben ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Ein ganz besonderer Sonntag steht den Velbertern und Velberterinnen am 24. September ins Haus.

Dann nämlich wird nicht nur das völlig neugestaltete Forum offiziell eröffnet, sondern es wird auch das große Schlangenfest gefeiert – das größte nichtkommerzielle Kinderfest im Kreis Mettmann. Und die Velberter Händler öffnen zudem am Nachmittag ihre Geschäfte.

Umbau des Forum Velbert kostete 45 Millionen Euro

Rund drei Jahre lang war das Forum in der Velberter Innenstadt dicht, es wurde um- und angebaut und völlig neu konzeptioniert, VHS, Musikschule und Familienpunkt zogen mit ein. Jetzt können sich auch die Velberter Bürger überzeugen, dass sich die lange Schließungsphase und der Umbau für 45 Millionen Euro gelohnt haben. Die Hausherren von den Kulturloewen sind stolz, ihr neues Reich zu präsentieren.

Drei Bürger sollen das Rote Band durchschneiden

Eröffnet wird das Forum auf dem Europaplatz offiziell mit Fanfarenklängen am Sonntag um 11 Uhr von Bürgermeister Dirk Lukrafka: „Ich bin sehr gespannt, wie das Forum angenommen wird“. Und da es ein Haus für die Bürger sein soll, sollen auch drei Velberter oder Velberterinnen das rote Eröffnungs-Band mit ihm gemeinsam durchschneiden. Diese drei Bürger suchen die Kulturloewen nun. Kandidaten müssen sich bewerben und eine originelle Antwort auf eine dieser beiden Fragen schicken: „Was wünschen Sie sich für das Forum Velbert bzw welche Erinnerungen haben sie an das Forum. Bewerbungen sollten bis zum 18. September an https://www.kulturloewen.de/eroeffnung geschickt werden.

Die letzten Arbeiten werden noch verrichtet. Schließlich soll alles picobello sein, wenn das Forum am 24. September offiziell eröffnet. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Viele Führungen durch das Haus

Damit die Besucher das neugestaltete Haus auch richtig kennenlernen, gibt es Hausführungen, die nach Aussage von Linda Brücher, Leiterin der Kulturloewen, rund 30 Minuten dauern werden. Es werden auch spezielle technische Führungen angeboten, die einen Block hinter die Kulissen des Theatersaales erlauben. Kostenlose Tickets gibt es am Eröffnungstag am Service-Point im Forum. Wer ein Ticket möchte, sollte früh kommen. Brücher: „Diese Führungen sind erfahrungsgemäß begehrt“.

Ab Oktober werden Filme gezeigt

Am Service-Point gibt es auch die Eintrittskarten für die Filmvorführungen, die im großen Theatersaal ab 10. Oktober gezeigt werden. Am Eröffnungstag laufen die Trailer für die kommenden Filme.

Ansonsten präsentieren die Kulturloewen ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein. Um 14 Uhr rockt die Band Pelemele im aus den Sälen Corby und Châtellerault zusammengelegten Europasaal. Die Band hat jede Menge Ohrwürmer am Start.

Workshops für Kinder

Auch in der neugestalteten Bibliothek wird jede Menge los sein: vom Handlettering und Kalligraphie-Workshop über Vorlesen für Kinder bis hin zum Ausprobieren von 3D-Druckern, VR-Brillen oder Plottern für alle Technikinteressierte im Makerspace.

Im neuen Familienpunkt sind dann Kinder im Alter bis zu sechs Jahren bestens aufgehoben. Tanz-Workshops, Taschenmalen, ein Geschicklichkeitsparcours und eine Zaubershow werden geboten. Auch Eltern und Geschwisterkinder sind natürlich willkommen.

Ein Blick in den Veranstaltungs-Saal: Auch hier finden noch die letzten Arbeiten statt. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Gemeinsam Pop-Klassiker singen

Auch die Musik- und Kunstschule macht mit. Sie präsentiert Kunst-Workshops für Kinder und Jugendliche, Live-Musik der Velbert Jazz Generations und vom Duo Melody-Road sowie zum Ende ein Mitsing-Konzert, bei dem alle gemeinsam bekannte Pop-Klassiker singen. Zudem legt die Musik&Kunstschule Velbert ein Audio-Gästebuch auf, in dem sich alle Gäste verewigen können.

Die VHS Velbert/Heiligenhaus bietet ein Quiz an, man kann sein Glück bei einer Verlosung versuchen oder den Klängen des Gitarrenkurses sowie des Dudelsack-Ensembles lauschen. Außerdem werden israelische Tänze zum Mitmachen sowie rückengesunde Übungen zum Ausprobieren angeboten.

Das Forum bietet immer wieder schöne Perspektiven. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Essen und Trinken in der Cafeteria

So viel Programm macht natürlich hungrig und durstig. Die SGN (Gemeinnützige Sozialpsychiatrische GmbH Niederberg) verwöhnt ihre Gäste in der von ihr betriebenen Cafeteria im Erdgeschoss des Forum Velbert. Alle Informationen und Details zu dem umfangreichen Programm gibt es unter www.kulturloewen.de.

