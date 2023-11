Revision: Nizzabad in Velbert ab Montag geschlossen

Langenberg. Vier Wochen auf dem Trockenen: Weil die Stadtwerke Velbert Revisionsarbeiten durchführen, bleibt das Nizzabad in Langenberg geschlossen.

Sascha Döring

Das Nizzabad ist von Montag, 20. November, bis einschließlich Freitag, 15. Dezember, wegen Revision geschlossen. Das teilen die Stadtwerke Velbert als Betreiberin der Velberter Bäder mit. Das Panoramabad in Neviges und das Parkbad in Velbert stehen zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung: Das Nevigeser Bad am Wiesenweg öffnet dienstags und donnerstags jeweils von 6.30 Uhr bis 21.30 Uhr, mittwochs von 8 bis 14 Uhr, freitags von 6.30 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 8 bis 17 Uhr. Montags ist das Bad geschlossen.

Parkbad in Velbert-Mitte hat geöffnet

Das Parkbad an der Parkstraße in Velbert-Mitte ist montags von 10 bis 21.30 Uhr geöffnet. Dienstags, mittwochs und freitags sind die Bahnen jeweils von 6.30 bis 21.30 Uhr frei, donnerstags von 6.30 bis 16.30 Uhr. Samstags, sonntags und an Feiertagen hat das Parkbad jeweils von 8 bis 18 Uhr offen. Samstags ist zudem zwischen 15 und 16.45 Uhr Spielenachmittag.

