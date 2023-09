Restaurant in Stadtgalerie Velbert erst einmal geschlossen

Velbert. Gäste stehen vor verschlossenen Türen: Das italienische Restaurant „Bella Bella Mozzarella“ in Velbert ist derzeit geschlossen. Das ist der Grund.

Wer derzeit im italienischen Restaurant „Bella Bella Mozzarella“ in der Stadtgalerie Velbert Pasta oder Pizza essen möchte, steht vor verschlossen Türen: Ein Zettel im Fenster verweist auf „technische Gründe“, die zu einer vorübergehenden Schließung geführt hätten. Auf der Facebookseite des Restaurants ist von einem „großen technischen Fehler“ die Rede – und dass man sehr traurig sei, vorübergehend schließen zu müssen.

Wie lange das Restaurant in Velbert geschlossen bleibt, ist noch unklar

Was also ist passiert? Für Aufklärung sorgt Mike Seydock, der Gastronom Pasquale Lanzuise schon seit der Umbauphase berät: „Wir haben einen Wasserschaden.“ Wasser sei in den unter dem Restaurant liegenden Laden gelaufen. Daraufhin habe das Centermanagement das Wasser abgestellt, so dass man vorerst habe schließen müssen.

Wie lange – das sei noch unklar, so Seydock. Man müsse erst einmal den Fehler finden und schauen, wie groß der Schaden ist.

Wasserschaden auch bei „Bella Bella Mozzarella“ in Hattingen

Lanzuise kann das Wort „Wasserschaden“ vermutlich nicht mehr hören. Denn: In Hattingen, wo „Bella Bella Mozzarella“ eigentlich bereits Ende April seinen zweiten Standort eröffnen wollte, musste nach einem massiven Wasserschaden noch vor der Eröffnung der ganze Boden raus und neu verlegt werden. Erst Anfang Oktober soll es in Hattingen Informationen zum neuen Eröffnungstermin geben.

