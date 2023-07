Open-Air-Kino mit Begleitung: Beim Kinospaß unter freiem Himmel in Velbert-Neviges durfte auch Fiffi dabei sein.

Veranstaltung Reportage: Mit dem Klappstuhl zum Open-Air-Kino in Velbert

Neviges. Kino unter freiem Himmel: Das ist in Velbert-Neviges besonders gemütlich. Nicht nur der Film begeistert das Publikum am Schloss Hardenberg.

In der kühlen Abendluft laufen einige Leute mit Campingstühlen über den Parkplatz Schloss Hardenberg. Überall verteilt stehen Autos herum. Je näher man der Vorburg kommt, desto lauter ist Musik zu hören. Auf der Wiese vor dem Schloss steht eine riesige Leinwand mit Boxen, davor sitzen in mehr als zehn Reihen das Publikum das auf den Filmstart warte: endlich wieder Open-Air-Kino am Schloss. Die Film und Medien Stiftung NRW veranstaltet ein kostenloses Freiluftkino, die Filmschauplätze NRW, organisiert von den Velberter Kulturloewen Velbert und dem Verein „Nevigeser machen das“.

Der Vorsitzende von „Nevigeser machen das“ Matthias Gohr erzählt, dass die Kulturlöwen mit der Idee des Freiluftkinos auf den Verein zugekommen seien. „Da haben wir gesagt: Das passt, das kriegen wir hin“, so der Vorsitzende. Das Konzept hinter den Filmschauplätzen NRW ist simpel: Mit einer aufblasbaren Leinwand ist die Film und Medienstiftung in ganz NRW unterwegs. An jedem Ort wird ein anderer Film gezeigt, dabei haben die Filme immer ein Bezug zu ihren Aufführungsorten. Es gibt ein immer ein Rahmenprogramm und Catering vor Ort, man kann sich aber auch selbst etwas zu essen mitbringen. Vor allem: das Kino-Vergnügen ist kostenlos.

Auch Hunde dürfen beim Kinospaß in Velbert-Neviges dabei sein

Der Film „“Wie im Himmel“ erzählt die Geschichte eines weltberühmten schwedischen Dirigenten. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Herzhaftes vom Grill und frisch gebackene Waffeln für kleines Geld kommen vom Minigolfplatz, eine schöne Alternative zum herkömmlichen Kino-Snack Popcorn. Für Getränke jeglicher Art sorgt der Verein „Nevigeser machen das“. Menschen aller Altersgruppe haben sich vor der Leinwand versammelt, angefangen von Jugendlichen bis hin zu Senioren. Einige haben sogar ihren Hund mitgebracht – so kommt Fiffi auch mal ins Freiluft-Kino. Eingekuschelt in Decken warten die Besucher nun auf den Filmstart, mit Einbruch der Dämmerung geht es um kurz nach zehn schließlich los.

Spannende Geschichte eines weltberühmten Dirigenten

Getränke für alle: Corinna vom Verein „Nevigeser machen das“ hatte vor dem Start des Films alle Hände voll zu tun. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Nach einer kurzen Begrüßungsrede seitens der Film und Medienstiftung NRW wird zuerst der kitschig- humoristische Kurzfilm „Backyard Love“ abgespielt, danach kommt der von den Velberter Kulturloewen im „Kultursommer“ angekündigte Hauptfilm mit dem Titel „Wie im Himmel“. Über 125 Minuten hinweg verfolgen die Besucherinnen und Besucher die Geschichte des weltberühmten Dirigenten Daniel Dareus. Der kehrt nach einem schweren Kollaps in seine schwedische Heimatstadt zurück. Doch statt sich wie geplant zurückzuziehen, tritt er das Amt des Kantors an und leitet ab da den Amateur Kirchenchor. Mit dem bunt zusammengesetzten Chor erkennt er, dass er mit Musik einen Weg in die Herzen anderer findet. So erfüllt sich für ihn ein langgehegter Kindheitstraum.

Besucher schlendern begeistert zu ihren Autos

Kuscheln beim Kino: Antonia und Alex haben es sich gemütlich gemacht Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Mit dem Tod des Dirigenten endet der Film um kurz vor halb zwölf. Nach kurzem Applaus stehen die Leute von ihren Plätzen auf, packen ihre Sachen zusammen. Stühle, leere Flaschen und Müll werden weggeräumt, beladen mit ihren selbst mitgebrachten Campingstühlen, schlendern die Leute plaudernd zurück Richtung Parkplatz. „Mir hat es sehr gut gefallen“, sagt Dorothee Ludwig. Sie habe von Bekannten von dem Kino erfahren und sei dann heute mit einer Freundin hier gewesen. Auch Besucherin Maria Bergmann ist begeistert: „Ich fand den Film toll. Es war wirklich sehr schön.“

Auch die Veranstalter sind hochzufrieden

Aber nicht nur den Besuchern hat es gefallen. Auch Heiko von der Schlippen, der ansonsten auf dem Minigolfplatz von Uwe Binder viele Aufgaben erledigt und an diesem Abend das Catering übernahm, ist zufrieden: „Ich habe es den Veranstaltern auch wirklich gegönnt, dass so viele Leute hier gewesen sind.“ Dabei backt er die letzten knusper frischen Waffeln. Auch Matthias Gohr ist hochzufrieden und erleichtert „Wir haben noch überlegt abzusagen, aufgrund des Platzregens am Mittag“, sagt Matthias Gohr. „Jetzt sind wir natürlich sehr froh, das nicht getan zu haben.“

>>>Filmschauplätze haben Jubiläum

Die Filmschauplätze NRW bestehen seit nunmehr 25 Jahren.

Das Konzept wurde seit der Gründung 1998 nicht verändert: Kino-Filme unter freiem Himmel an besonderen Orten zu schauen, und das alles kostenlos.

