Reitsport Tête in Velbert schließt, Reinhard Gleixner bleibt

Inhaber und Sattelberater Reinhard Gleixner berät mit Herz und Seele seit 40 Jahren in seinem Reitsportfachgeschäft in Velbert-Langenberg.

Velbert/Essen. Das Reitsportfachgeschäft in Velbert-Langenberg schließt. Doch zur Ruhe setzt sich Reinhard Gleixner nicht. Was er ab kommendem Jahr vor hat.

Liebevoll streicht Reinhard Gleixner über den Sattel: „Mit Glitzer“, sagt er lächelnd. Doch dass die Optik nicht das Wichtigste ist, weiß der erfahrene Geschäftsmann schon seit fast vier Jahrzehnten. Genauso wie die Applikationen des Sattels glänzen die Augen des großen, ergrauten Mannes. Denn die Anpassung von Sätteln ist zu seinem „Hobbyberuf“ geworden, wie er es lächelnd nennt.

Vor 40 Jahren übernahm Gleixner Tête, damals noch in Essen

Vor fast 40 Jahren hatte er gemeinsam mit seiner damaligen Frau beschlossen, das Reitsportfachgeschäft Tête zu übernehmen. Ende des Jahres wird es schließen. Der Name Tête (aus dem französischen Kopf), so wird der Reiter, der am Anfang einer Gruppe reitet, genannt, sollte maßgeblich für den Erfolg des Geschäfts sein. „1984 haben wird das Geschäft damals noch in Essen-Rüttenscheid übernommen.“ Mehrmals zog der Reitsportladen um, an die Rellinghauser Straße, dann nach Kupferdreh und schließlich am am 1. Juli 2009 nach Langenberg an die Bonsfelder Straße.

Reinhard Gleixner führt die Sattelberatung aus Essen-Kettwig weiter. Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

Die Kunden wissen den Service, die Beratung und das Sortiment von Tête zu schätzen und auch viele neue Kunden zieht das weiße, lebensgroße Pferd, das auf dem Parkplatz steht, immer wieder ins Geschäft. „Wir haben damals einen Standort gesucht, der zentral und gut zu erreichen ist und auch Parkplätze bietet.“

Doch nun ist Schluss. In den Fenstern hängen rote Schilder mit der Aufschrift „Räumungsverkauf“. Man könnte nun meinen, dass Reinhard Gleixner, mittlerweile 70 Jahre alt, in den wohlverdienten Ruhestand geht. Doch „wenn ich nur die Regenwürmer in meinen Garten zähle, würde ich bekloppt werden“, sagt er lachend.

Sattelberatung von Reinhard Gleixner bleibt

Das Geschäft gibt er nicht auf, weil ihm die Kundschaft fehlt, denn gerade bei Reitstiefeln und Reitkappen ist eine gute Beratung immer gefragt. „Eine Mitarbeiterin hat uns Ende vergangenen Jahres verlassen“. Neue Fachkräfte zu finden, das sei nicht so leicht. „Vor acht Wochen habe ich mir noch einen neuen Stempel gekauft“, sagt er lachend „und vor sechs Wochen ist dann die Entscheidung gefallen, dass wir schließen.“

Die Reitsportartikel im Fachgeschäft in Velbert-Langenberg sind bereits reduziert für den Abverkauf bis Ende des Jahres. Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

Damit schafft sich Reinhard Gleixner auch Luft für seinen Hobbyberuf, eben der Sattelberatung. Das Fachwissen des erfahrenen Beraters ist weit über die Grenzen von Velbert bekannt und geschätzt. „Jetzt kann ich mir noch aussuchen, was ich mache“, sagt er und seine Augen blitzen. „Wer weiß, ob ich das in fünf oder zehn Jahren noch kann.“ In der Tat, sein Alter merkt man dem Sattelberater nicht an, „ich stelle mich gern der Herausforderung“.

Reitsportgeschäft Tête hat noch bis Ende des Jahres geöffnet

Reinhard Gleixner weiß, „es hat sich in den vergangen Jahrzehnten viel getan. Zum Glück- und zum Wohl des Pferdes“, erklärt er. „Heute sind Physiotherapeuten und Osteopathen am Pferd und ein Sattel muss einfach gut sitzen.“ Da das Passende für Pferd und Reiter zu finden, ist manches Mal eine Herausforderung, die ihm Freude macht. Und gerne vermittelt er auch sein Fachwissen, „die Kunden freuen sich ja auch, wenn sie beim Kauf etwas lernen“.

Ob Trensen, Gebisse, Reithandschuhe oder Pferde-Leckerlies. Bei Reitsport Tête gibt es alles, was das Reiterherz begehrt. Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

Bis Ende des Jahres ist Reinhard Gleixner noch im Reitsportgeschäft für seine Kunden da. Hier gibt es alles, was das Herz von Pferdefreunden begehrt. Sei es ein Huföl, Halfter, Reitsportbekleidung oder Accessoires. Ein „Vollsortimentladen“, wie der Inhaber betont. „Auf kleiner Fläche alles da“, sagt er lachend. Die Reiterwelt freut es, dass Gleixner nicht so ganz geht. „Ich danke alle meinen Kunden für die langjährige Treue“ sagt Gleixner, dann doch ein bisschen wehmütig, denn viele von ihnen kennt er schon seit Jahrzehnten, „die dann auch mit ihren Kindern hierher kommen.“

Übrigens, wer noch die allererste Nummer von Tête hat, gelangt noch heute zum Reitsportfachgeschäft und künftig wird die 0201 26 00 01 wieder top aktuell sein, für den Sattelvertrieb, der dann am Teelbruch 40 ab Januar 2024 fortgeführt wird.

>>>Öffnungszeiten und Angebote bei Reitsport Tête<<<

Bis Ende des Jahres gelten für Reitsport Tête an der Bonsfelder Straße 93 in Langenberg folgende Öffnungszeiten: montags bis freitags von 13 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.

Bereits jetzt sind alle noch verfügbaren Waren reduziert, lediglich die Sättel und Sattelzubehör ist von Rabattaktionen ausgeschlossen. Weitere Infos gibt es im Internet auf tete-reitsport.de .

Bei Reithelmen ist die optimale Passform wichtig. Auch hier berät Reinhard Gleixner in Velbert-Langenberg seine Kunden bis Ende des Jahres noch gerne. Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

Noch gibt es eine große Auswahl an Reitsportartikeln bei Tete in Velbert-Langenberg. Foto: Marie-Christin Jacobs / FUNKE Foto Services

