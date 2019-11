Velbert-Mitte. Polizei, Ordnungsamt und Zoll sind in Velbert gegen kriminelle Gruppierungen vorgegangen. Sechs Objekte wurden durchsucht, 63 Personen überprüft.

Razzia von Polizei, Zoll und Ordnungsamt in Velbert

Die Kreispolizei hat am Wochenende in Kooperation mit dem Zoll und dem Ordnungsamt der Stadt Velbert Kulturvereine, Spielhallen und Wettbüros in der Schlossstadt kontrolliert. Hintergrund sind die „schon seit Jahren intensiven Bemühungen im kreisweiten Kampf gegen erkannte kriminelle Gruppierungen“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

In der Nacht von Freitag (22. November) auf Samstag (23. November) nahmen sich die Einsatzkräfte Einrichtungen vor, zu denen „hinreichende polizeiliche Erkenntnisse vorliegen“, heißt es in dieser Mitteilung, „dass selbige als Treffpunkte und Rückzugsorte krimineller Personen dienen, die in Gruppen organisiert sind, welche der Clan- und Rocker-Kriminalität zuzuordnen sind oder dieser zumindest nahe stehen.“ Die durchsuchten Objekte hatte die Polizei zuvor überwiegend schon längere Zeit beobachtet. Diesmal nahmen sich die Einsatzkräfte – unterstützt von zwei Diensthunden sowie Mitarbeitern des Ordnungsamtes und des Hauptzollamtes Düsseldorf – sechs Objekte vor: an der Schmalenhofer Straße, der Friedrichstraße (insgesamt vier) und der Sternbergstraße.

63 Personen kontrolliert, sieben Verfahren eingeleitet

Bis 1 Uhr am Samstagmorgen kontrollierten die Beamten insgesamt 63 Personen: Sie leiteten sieben Strafverfahren ein, unter anderem wegen illegalen Glücksspiels, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen des Verdachts eines Sozialleistungsbetrugs. Außerdem gab es 13 Anzeigen wegen diverser anderer Verstöße – unter anderem gegen den Nichtraucherschutz und das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Dazu stellten die Behörden vier Geldspielautomaten, knapp 3900 Euro Bargeld, Spielkarten und Jetons aus einer illegalen Spielrunde sowie geringe Mengen illegaler Betäubungsmittel und ein verbotenes Ein-Hand-Messer sicher.

Für Polizei, Ordnungsamt und Zoll brachte der Einsatz zudem neue Erkenntnisse, die „Grundlage weiterer Maßnahmen sein können“, teilt die Polizei mit. Außerdem habe die Polizei nun besseren Einblick in bisher schon erkannte Strukturen. Weitere Kontrollen werden folgen – einerseits zur konsequenten Strafverfolgung, andererseits, um „das Sicherheitsgefühl der örtlichen Bevölkerung zu stärken“, erläutert die Behörde.