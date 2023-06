Bei einer Razzia ist die Polizei auch in Velbert fündig geworden.

Kriminalität Razzia auch in Velbert: Was die Polizei sichergestellt hat

Velbert. Die Polizei hat gezielte Kontrollen in einigen Städten des Kreises Mettmann durchgeführt. Auch in Velbert wurden die Beamten dabei fündig.

Die Polizei hat am Dienstag gezielte Kontrollen im Bereich der Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität in den Städten Velbert, Ratingen, Hilden, Langenfeld und Monheim am Rhein durchgeführt.

Dabei sind die Beamten im Höferpark in Velbert-Mitte fündig geworden. Hier wurde ein Tatverdächtiger wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen. Die Beamten stellten mehrere Druckverschlusstüten mit Cannabis sicher, die er zuvor in ein Gebüsch geworfen hatte, als er sich der Polizeikontrolle entziehen wollte.

Zwei Personen wurden per Haftbefehl gesucht

Bei Kontrollmaßnahmen in Monheim am Rhein konnten die Einsatzkräfte zwei Personen antreffen, die laut dem polizeilichen Fahndungssystem per Haftbefehl gesucht worden waren. Die Beamten nahmen die Männer fest.

In Hilden konnten bei einer Bestreifung der Innenstadt drei Ladendiebe auf frischer Tat gestellt werden. Die Tatverdächtigen wurden zur Polizeiwache Hilden gebracht.

19 Ermittlungsverfahren eingeleitet

Die eingesetzten Beamten leiteten während des Einsatzes insgesamt 19 Ermittlungsverfahren ein, wobei hiervon acht Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt wurden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert