Raus in den Wald: Drei Wanderstrecken für Velberter Familien

Velbert. Einmal die Füße vertreten. Welche Wanderungen sind für Familien in Velbert geeignet und was gibt es dort zu entdecken? Drei ausgewählte Routen.

Waldbaden ist im Trend. Die kühle, feuchte Luft, die Gerüche von Pilzen, Laub und Tannennadeln. Das Zwitschern der Vögel, das Rascheln des Laubes. Eine Wanderung im Wald ist ein Erlebnis für alle Sinne. Und schön schattig, wenn es in den nächsten Tagen wieder heiß wird. Wo gibt es kindgerechte Touren in Velbert? Wir haben uns einmal umgeschaut.

Eine Stunde Entdeckungswanderung im Velbert-Langenhorster Wald

Ein beliebtes Ziel für alle Naturliebhaber ist der Langenhorster Wald. Gerade für Familien eignet sich dieses Ziel besonders: Denn die Wege sind breit und auch mit Kinderwagen gut befahrbar. Aber das ist nicht alles: Entlang des Weges gibt es reichlich zu entdecken. Beispielsweise im flachen Bachlauf können Kinder mit Gummistiefeln bekleidet, wunderbar die Natur erforschen.

Mit dem Kinderwagen unterwegs

Wer ab dem Parkplatz in der Höhe Schley am Wasserfall startet, gelangt über einen recht steilen Weg in den Wald. Wer etwas weiter an der Suchtklinik parkt, kann nahezu ohne Steigung in die Route einsteigen. Die Wanderwege sind breit und bieten einen weichen, federnden Boden, der auch mit Kinderwagen gut zu befahren ist. An einigen Anhöhen lässt es sich prima klettern und auch ein wenig Historie über den ehemaligen Velberter Steinbruch kann man hier erfahren.

An kleinen Tümpeln entlang

Die Route führt durch den Wald an kleinen Tümpeln entlang und wer ein wenig die Augen offen hält, kann auch einen verwunschenen Teich mitten im Wald entdecken. An einer Gabelung geht es zunächst rechts hoch und dann links kreisförmig wieder zurück auf die Route – wer längere Strecken gehen möchte, kann dort andere Abzweigungen nutzen, die Wanderziele sind ausgeschildert, beispielsweise bis in den Hefel. Die Wanderung dauert je nach Gehgeschwindigkeit etwa eine Stunde bei einer Länge von etwas mehr als vier Kilometern. Es gibt immer wieder Bänke zum Ausruhen und auch ein Wetterschutzhäuschen.

Wer mit dem Bus anreist, kann an der Bushaltestelle „Plätzchen“ aussteigen.

Beim Waldlehrpfad rund um den Bismarckturm gibt es auf Schautafeln viel über die Natur zu lesen und auch im Wald zu entdecken. Foto: Archiv: Uwe Möller / WAZ FotoPool

Viel Natur zu entdecken auf dem Langenberger Waldlehrpfad

Mit Blick auf den Langenberger Sender geht es auf einmal tief in den Wald, die Wege schlängeln sich, es gibt ein Auf und Ab und jede Menge Natur. Der Waldlehrpfad in Langenberg bietet zwölf Stationen und 24 Infotafeln. So können die Kleinen ihren Füßen eine Auszeit bieten und ganz nebenbei Spannendes und Informatives zur Natur des Waldes erfahren.

Auch gibt es einige Rätsel, die die Tour durch den Wald noch erlebnisreicher machen. Los geht es am Wanderparkplatz am Bismarckturm über den südlichen Hordtberg im Waldgebiet Texas wieder zurück zum Parkplatz. Die Wege sind zwar breit, mitunter aber sehr hügelig und somit am besten mit Kindern zu bestreiten, die keinen Kinderwagen mehr benötigen.

Auf den etwa anderthalb Kilometern auf und ab, geht es aber nicht nur an Info-, Schau- und Rätseltafeln vorbei, sondern auch an einem Insektenhotel und einer Borkenkäferfalle und natürlich jeder Menge beeindruckender Natur. Zwar sind es nur etwa 1,5 Kilometer Wanderung, durch die teilweise anspruchsvollen Steigungen beansprucht die Wanderung aber mindestens 45 Minuten.

Wer hier mit dem Bus anreisen möchte, kann die Bushaltestelle „Panner Straße“ wählen. Allerdings geht es dann noch einmal fast 400 Meter bergauf bis zum Start.

Wanderung entlang der Geschichte von Neviges

Auch in Neviges bietet sich mit einer Strecke von 3,68 Kilometern der Wanderweg A3 rund ums Hardenberger Schloss ideal für Familien an. Allerdings gibt es auch hier ein paar Steigungen. Vom Domparkplatz aus geht es zwischen dem Schloss Hardenberg und der Vorburg über die Bahngleise rechts durch den Wald.

Nach der Überquerung von den Bahnschienen und der Bernsauer Straße geht es auf schmalen Wegen in den Wald hinauf vorbei am jüdischen Friedhof. Weiter geht es rechts bergauf. Von hier aus gibt es einen freien Blick auf die Natur von Neviges und sogar bis zum Fernmeldeturm Wuppertal.

Wer das Auto stehen lassen möchte, kann mit dem Bus fahren und an der Haltestelle „Schloss Hardenberg“ aussteigen.

>>>So viel Waldfläche gibt es in Velbert

Velbert hat einen Waldflächenanteil von 24,1 Prozent. Das entspricht einer Fläche von 1780 Hektar Wald. 700 Hektar werden von den Technischen Betrieben Velbert bewirtschaftet. In den Wäldern Velberts stehen laut Geodaten Velbert 77,2 Prozent Laubhölzer, 3,1 Prozent Nadelhölzer und Laub-/Nadelholz 19,1 Prozent. Von den Laubhölzern sind 81 Prozent heimische Sorten.

