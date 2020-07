Die Feuerwehr drang Am Steinmetz mittels Drehleiter über den Balkon in die Wohnung ein.

Feuerwehreinsatz Rauchmelder löste Feuerwehreinsatz in Velbert aus

Velbert. Feuerwehrleute verschafften sich mit der Drehleiter über den Balkon Zugang zur Wohnung und entdeckten keinen Brandherd

Ein offenbar defekter Rauchmelder hat am Freitagabend einen Feuerwehreinsatz verursacht. Der Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus Am Steinmetz hatte Alarm gegeben. Die Einsatzkräfte, die vorsorglich einen Löschangriff vorbereiteten, konnten bei der ersten Erkundung weder Rauch noch Feuer erkennen; zudem waren die Bewohner der betroffenen Wohnung nicht zu Hause.

Um ein gewaltsames Eindringen zu vermeiden, wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und ein Trupp verschaffte sich Zugang über eine Kipp stehende Balkontür. Im Küchenbereich fanden die Kollegen einen Rauchmelder vor, der ohne erkennbaren Grund ausgelöst hatte. Er wurde demontiert die Balkontür im Anschluss wieder von außen verschlossen.