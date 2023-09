Radlader in Velbert gleich mehrfach gestohlen

In der vergangenen Woche wurde dieser Radlader in gleich zwei Nächten von einer Baustelle an der Donnenberger Straße in Velbert entwendet.

Velbert. Gleich mehrfach haben Unbekannte einen Radlader von einer Velberter Baustelle gestohlen und haben offenbar Spritztouren damit unternommen.

In gleich zwei Nächten in der vergangenen Woche ist ein Radlader von einem Baustellengelände gestohlen und beschädigt wieder abgestellt worden.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde der Radlader einer Baufirma am Dienstagabend (19. September) um etwa 17.30 Uhr auf dem Gelände an der Donnenberger Straße, mehrere hundert Meter hinter der Hausnummer 211 in Richtung Langenberg, abgestellt. Gegen 7 Uhr am darauffolgenden Tag bemerkten die Mitarbeitenden der Firma, dass sich die Parkposition des Fahrzeugs geändert hatte. Außerdem befanden sich in der angrenzenden Wiese auf Seiten der Fahrbahn in Richtung Langenberg mehrere Reifenspuren.

Die Position des Radladers war eine andere

Am nächsten Morgen (Donnerstag, 21. September) war die Position des Radladers im Vergleich zur ursprünglichen Position vom Vortag erneut eine andere. Zudem waren diesmal Schäden an dem Baufahrzeug und Reifenspuren auf der Fahrbahn ersichtlich. Wie die Schäden entstanden sind, konnte abschließend noch nicht geklärt werden. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen für den Diebstahl

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt: Wer hat in den betreffenden Nächten verdächtige Beobachtungen im Bereich der Donnenberger Straße gemacht oder kann mit sonstigen sachdienlichen Hinweisen die Ermittlungen unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter der Rufnummer 02051 /946 6110 entgegen.

