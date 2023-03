Radio Shelby: Ein Hund aus Velbert schreibt ein Buch

Velbert. Bernd Siemoneit aus Velbert schreibt gemeinsam mit seinem Hund ein Buch: Radio Shelby ist ab sofort über jeden Buchhandel erhältlich.

Radio Shelby ist „on Air“. Aber Achtung, am Mikrofon, beziehungsweise in diesem Fall an den Tasten ist der Partner mit der kalten Schnauze, oder besser Shelby. Ein Pastor Mallorquin Mischling. Shelby ist zwei Jahre alt, kommt aus Mallorca und lebt nun in Velbert bei seinem Herrchen Bernd Siemoneit.

Shelby ist ein Hund aus dem mallorquinischen Tierschutz und hat das Herz von seinem Herrchen im Sturm erobert. Nun möchte er aber auch noch die Herzen von vielen anderen Menschen gewinnen und hat daher „Radio Shelby“ geschrieben. Na gut, vielleicht hat sein Herrchen ein bisschen dabei geholfen, indem er seinen Hund genau beobachtet und aus seiner Perspektive die ersten drei Jahre seines Lebens in Deutschland aufgeschrieben hat.

Der Velberter Polizist Bernd Siemoneit schreibt mit seinem Hund ein Buch

Doch warum Radio? Das Buch mit und über Shelby ist aus der Sicht eines Radiomoderators geschrieben. Natürlich eines Hunderadiomoderators und verbindet direkt alle drei Leidenschaften, die Herrchen Bernd Siemoneit hat: Die Hunde, das Schreiben und die Musik.

Der 50-jährige Velberter, der in seinem Hauptberuf Polizist ist, erinnert sich: „Ich habe schon immer gerne geschrieben – Gedichte, aber da sagte mir eine Verlegerin mal, das will ja keiner mehr lesen.“

Bernd Simoneits Hund Shelby aus Velbert berichtet in Radio Shelby, wie ungewöhnlich einige menschliche Eigenschaften für ihn sind. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Und dann kam Shelby, „er ist ein in sich gekehrter Hund und ist vermutlich sehr isoliert aufgewachsen“, erinnert sich Bernd Siemoneit. „Er kannte beispielsweise keine Musik, keinen Fernseher“. Und so fühlt sich sein Besitzer in den schüchternen Hund aus dem Tierschutz ein, schreibt die Erlebnisse im fremden Land aus seiner Perspektive auf. Immer wieder werden die Szenen von einer Anmoderation zu bestimmten Songs, die der Velberter passend zu den Gegebenheiten auswählt, unterbrochen. „Eine Playlist gibt es dazu auch auf meiner Homepage“, wirbt er. „Es ist so gedacht, dass man dann beim Lesen eine Pause einlegt und sich die Songs anhört.“

Der Hund von Bernd Siemoneit aus Velbert stammt aus dem Tierschutz

Was auf den ersten Blick kurios wirkt, immerhin taucht auch „Ghostbusters“ auf, erschließt sich mit den Kapiteln. Schließlich ernennt Shelby das ihm bislang unbekannte Phänomen Jogger als Geisterjäger.

Ironisch, amüsant und locker beschreiben Herrchen und Shelby die Hundewelt aus Sicht eines Newcomers in der „zivilisierten Menschenwelt“. Dabei lassen sie den Menschen an manchen Stellen als recht merkwürdiges Geschöpf da stehen und die Hundeperspektive hingegen wunderbar klar erscheinen.

Der Velberter Bernd Simoneit hat seinen Hund Shelby aus dem spanischen Tierschutz. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Als Kind hatt er Angst vor Hunden

Bernd Siemoneit, der als Kind selbst Angst vor Hunden hatte, kann sich keine besseren vierbeinigen Partner als die seltenen und durchaus imposanten Pastor Mallorquin vorstellen. „Ich liebe Schlappohren“, beginnt er aufzuzählen. Doch natürlich ist das nicht das einzige, was ihm an den spanischen Schäferhunden gefällt. „Sie sind sehr eigenständig und können Hitze gut vertragen“, zählt er weiter auf. Auf diese spezielle Rasse ist er über einen Freund aufmerksam geworden und hat schnell festgestellt: „Hier in Deutschland gibt es keinen Züchter, wenn man so einen Hund haben möchte, geht das nur über den Tierschutz.“

Und so gelangt, als erster eigener Hund 2010 aus dem spanischen Tierschutz, ein Pastor Mallorquin in seinen Haushalt. Shadow, den Bernd Siemoneit deshalb so nennt, weil er ihm anfangs wie sein Schatten folgte. Dazu gesellte sich Joleen, die nach dem gleichnamigen Song benannt wurde und schließlich Shelby, der nach einem Auto benannt ist und seit Ende 2022 auch Josy, deren Name ebenfalls einem Song gewidmet ist.

Wer das Buch „Radio Shelby“ kauft, tut direkt etwas Gutes für den Tierschutz. Denn vom Kaufpreis (11,80) spendet Bernd Simoneit einen Euro an den Tierschutz Ajucan Mallorca Hundehilfe.

Alle Infos zu dem Buch gibt es auch auf der Homepage www.radio-shelby.de. Das Buch ist über jeden Buchhandel zu beziehen und ist auch als E-Book erhältlich.

Bernd Simoneits Hund Shelby aus Velbert auf dem Gassigang meiner Hundepartnerin. Shelby hat ein eigenes Buch geschrieben. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Bernd Simoneits Hund Shelby wohnt mit seinem Herrchen in Velbert. Der Rüde ist Autor der Buches „Radio Shelby“. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

