Radfahrer kommt nach Sturz mit Hubschrauber in die Klinik

Langenberg. Per Rettungshubschrauber kam ein schwer verletzter Radfahrer nach einem Sturz ins Krankenhaus. Er hatte die Kontrolle über sein Rennrad verloren.

Schwere Verletzungen trug ein 51-jähriger Radfahrer am Samstag, 20. Februar, in Langenberg davon. Gegen 15 Uhr fuhr er, so berichtet die Polizei, mit seinem Rennrad die abschüssige Hohlstraße talwärts hinab. In Höhe der Hausnummer 14 verlor der Mann nach eigenen Angaben an einer Fahrbahnschwelle die Kontrolle über sein Fahrrad.

Transport in eine Spezialklinik

Der Radfahrer stürzte und zog sich trotz seines Helmes derartig schwere Verletzungen zu, dass er zunächst mit dem Rettungswagen zur nahe gelegenen Feuerwehrwache gebracht wurde. Von hier aus kam er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Nicht auszudenken, wenn der Mann keinen Helm getragen hätte.

Während der Unfallaufnahme, so berichtet die Polizei, kam es auf der Hohlstraße zu geringen Verkehrsstörungen. Das Rennrad wurde bei dem Sturz schwer beschädigt.

