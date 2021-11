Velbert. Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 17-jähriger Radfahrer verletzt worden. Warum der beteiligte Autofahrer einfach weiterfuhr.

Ein 17-jähriger Radfahrer aus Velbert ist am Donnerstag (11. November) bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Langenberger Straße/Eisenstraße/Brangenberger Straße leicht verletzt worden.

Nach eigenen Angaben, so die Velberter Polizei, war der Jugendliche gegen 11.40 Uhr mit seinem Fahrrad bei für ihn Grünlicht anzeigender Ampel über die Langenberger Straße gefahren. Als er die Kreuzung mit der Eisenstraße / Brangenberger Straße passiert habe, sei er von einem aus der Eisenstraße in die Langenberger Straße abbiegenden schwarzen Hyundai erfasst und auf die Motorhaube geladen worden, ehe er zu Boden stürzte.

„Müssen Kinder von der Schule abholen“

Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Der Fahrer des Wagens hielt daraufhin kurz an, während die Beifahrerin das Fenster heruntergelassen haben soll. Anschließend soll die Beifahrerin dem Radfahrer zugerufen haben, man habe nun keine Zeit, da man die Kinder von der Schule abholen müsse. Anschließend fuhr das Paar in dem schwarzen Hyundai davon, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern.

Auto mit ME-Kennzeichen

Zu den beiden Personen in dem Auto mit Mettmanner Kennzeichen liegen die folgenden Beschreibungen vor: Fahrer: männlich, circa 30 Jahre alt und trug eine schwarze Lederjacke („Bomberjacke“). Die Beifahrerin ist ebenfalls etwa 30 Jahre alt mit langen blonden Haaren und trug eine schwarze Felljacke.

Weitere Zeugen gesucht

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110, entgegen. Zudem sollen weitere Zeugen den Unfall beobachtet haben. Der 17-Jährige lehnte eine Behandlung in einem Rettungswagen vor Ort ab und gab an, im Anschluss selbst ein Krankenhaus aufsuchen zu wollen. An dem Fahrrad des Jugendlichen entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

