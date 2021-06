Quartett klettert auf WDR-Sender Langenberg

Langenberg. In Velbert-Langenberg sind vier junge Männer auf einen der WDR-Sendemasten geklettert. Die Polizei erwischte das Quartett kurz darauf.

Vier junge Männer sind am vergangenen Wochenende auf den kleineren der beiden Sendemasten auf dem Hordtberg in Velbert-Langenberg geklettert. Anwohner riefen um kurz vor Mitternacht am Freitag, 18. Juni, die Polizei. Weil für das Quartett laut Einsatzbericht „erhebliche Gefahr für Leib und Leben“ bestand, rückte sofort ein Streifenwagen aus, zudem forderte die Leitstelle einen Hubschrauber an, um das Gelände auch aus der Luft abzusuchen.

Beamte stoppen ein Auto

Tatsächlich entdeckten die Beamten kurze Zeit später die jungen Männer, als sie in ein Auto stiegen und davon fuhren. Zwei Beamte stoppten den Wagen schließlich an der Hüserstraße und kontrollierten die Insassen – vier junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren aus Velbert. Der Fahrer hatte nach Eindruck der Polizisten offenbar Alkohol getrunken, was ein Test auch bestätigte: Dieser ergab einen Wert von etwa einem Promille (0,48 mg/l). Bei der Befragung stellte sich auch heraus, dass zwei der vier Männer auf ein Auto eines Anwohners eingeschlagen haben sollen – nach ersten Ermittlungen gab es dadurch aber keine größeren Schäden.

Verfahren wegen Hausfriedensbruch

Die Konsequenzen für das Quartett: Gegen alle vier leitete die Polizei ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch ein. Zudem erstatteten die Beamten gegen den 20-jährigen Fahrer Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, gegen zwei der Männer leitete sie ein Verfahren wegen Sachbeschädigung ein. Wie hoch die vier jungen Männer auf den Turm geklettert waren, ist bislang nicht eindeutig geklärt: Das Quartett machte laut Polizei hierzu keinerlei Angaben.

