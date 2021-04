Quadfahrer aus Bochum bei Unfall in Velbert schwer verletzt

Velbert/Bochum. Quadfahrer verliert aus ungeklärten Gründen die Kontrolle und fliegt über den Lenker. Führerloses Quad prallt dann noch gegen eine Verkehrsinsel.

Ein 35-Jähriger Quadfahrer aus Bochum ist in Velbert über den Frontbereich seines Fahrzeugs geflogen und dabei schwer verletzt worden. Der Mann habe aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit. Er sei über den Lenker geflogen und anschließend auf der Fahrbahn liegengeblieben. Das führerlose Quad rollte weiter geradeaus und prallte gegen eine Verkehrsinsel.

Zu dem Unfall war es am Montagabend gegen 20 Uhr gekommen. Der Bochumer war auf der Bonsfelder Straße in Nierenhof in Richtung Hattinger Straße unterwegs. Die Kontrolle verlor er an der Kreuzung mit der Wodanstraße. Ein Rettungswagen brachte den 35-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Quad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.