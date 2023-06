Provokante Schmiererei: Simic appelliert „Ruhe bewahren“

Diese Schmiererei ist an der Stadtgalerie in Velbert aufgetaucht. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Velbert. Von den Spannungen zwischen Serben und Kosovaren ist in Velbert bislang nichts zu spüren. Doch jetzt ist ein provokantes Graffito aufgetaucht.

Die Spannungen zwischen Serben und Kosovaren flammen im Kosovo immer wieder auf. Erst vor wenigen Wochen drohte mal wieder eine Eskalation. Zur Zeit ist es in dem kleinen Balkanland eher ruhig, dafür ist jetzt in Velbert eine unschöne Schmiererei aufgetaucht: „Kosovo is Serbia“ – „Kosovo ist Serbien“ – steht auf Englisch an der Wand der Stadtgalerie.

Rrahman Islami, Vorsitzender des „Vereins zur Gründung und Förderung Städtepartnerschaft Velbert – Podujeva (Kosovo)“ und Mitglied im Integrationsrat der Stadt Velbert, wundert sich über diese Provokation: „Das ist das erste Mal, dass so etwas in Velbert auftaucht“, sagt er. Das Wochenende habe er genutzt, um in der kosovarischen Community zahlreiche Gespräche zu führen: „Ich habe mit rund 300 Menschen gesprochen“, sagt er, „ich habe sie gebeten, Ruhe zu bewahren und nicht auf diese Provokation hereinzufallen.“

Der Staatsschutz ermittelt

Genauso sieht das Ivo Simic, ebenfalls jahrelanges Mitglied im Velberter Integrationsrat: „Nach meiner Kenntnis ist es in Velbert ruhig“, sagt er. „Was solche Sachen wie diese Schmiererei betrifft, habe ich zwar eine steigende Tendenz wahrgenommen, aber es ist noch nicht alarmierend.“ In Velbert bemühe man sich, friedlich miteinander auszukommen. „Da bin ich auch sehr involviert und engagiert“, sagt Ivo Simic. „Wir haben die Augen offen, dieses Graffiti ist schon schlimm genug.“

Einen Blick auf die Stadtgalerie und den hingeschmierten Spruch wird nun auch der Staatsschutz aus Düsseldorf werfen und gegebenenfalls ermitteln. Und auch die Stadt Velbert will genauer hinschauen, sagt Pressesprecher Hans-Joachim Blißenbach – damit der Streit zwischen Serben und Kosovaren nicht auch in Velbert eskaliert.

