Der Kreis Mettmann tut ja bereits eine Menge zum Wohl der kleinen Bewohner des Neanderlandes. Da gibt es z. B. „Lott Jonn“, um Kindern gesundes Essen schmackhaft zu machen, ihre Seele zu stärken und sie auch ein bisschen auf Trab zu bringen oder auch als Ergänzung das Projekt „Kindergarten in Bewegung“, bei dem vor allem die Weiterbildung von Erziehern im Fokus steht. Nun kommt als weiterer Baustein „Kinder in Bewegung – gesundes Aufwachsen im Quartier gestalten“ (KiB) dazu. Projekt-Partner sind das Kreisgesundheitsamt und die Jugendämter von Velbert und Wülfrath. Munter und praktisch zur Sache – und hoch hinaus – ging’s jetzt im Waldkletterpark in Langenberg.

Auch bei schlechtem Wetter raus

Sie erläuterten zum offiziellen Projektstart die Entstehung und die Ziele von KiB: Dr. Rudolf Lange, Leiter des Kreisgesundheitsamtes, sowie für die Stadt Velbert Nina Kerßenfischer, Bürgermeister Dirk Lukrafka und Dezernent Gerno Böll (hinten von links) und Dörte Czepa-Mynarek (Projektsteuerung Kreisgesundheitsamt Mettmann) sowie die lokale Koordinatorin Maike Legut (re.). Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

„Höhe ist ja nicht so meine Stärke, aber das war super“, sagte Maike Legut, die bei der Stadt den Bereich Prävention/Startchancen betreut und lokale KiB-Koordinatorin ist. Sie hat den Test des Kinder-Parcours hinter sich; zwei Gruppen hätten noch die „gefühlt“ 30-Meter-Höhen-Tour und die „normale“ Tour vor sich. Mit von der Partie bei dem Programm „Erdanziehung und Höhenmeter“ seien Mitarbeiter vom BiLo-Team, Erzieher und Leiter der Kolping-Kita Abenteuerland sowie der kath. Einrichtungen St. Marien und St. Don Bosco, Lehrer des Berufskollegs Niederberg und eine Mutter. Tja, und bei knapp elf Grad und Regen leben sie – vermutlich ungeplant – auch ein Weiteres vor. Dass Kinder natürlich auch bei schlechtem Wetter raus sollen.

Entsprechende Möglichkeiten schaffen

Denn genau darum dreht’s sich bei dem Vorhaben, Kinder und mehr – nämlich auch Erwachsene – in Bewegung zu bringen. Erzieher und Eltern sollten selbst ihre Grenzen ausloten und schauen, was gehe, erläutert Dr. Rudolf Lange, um den Kindern ihre Erfahrungen weiterzugeben und zu erkennen, „wie wichtig es ist, für sie eben solche Möglichkeiten zu schaffen“, so der Leiter des Kreisgesundheitsamtes weiter. Die Aufgaben-Verteilung sieht so aus, dass der Kreis die Geschichte anstoßen soll. „Wir pushen, setzen Impulse und bringen die Akteure zusammen“, führte Lange aus. Die praktischen Beispiele und Erfahrungen könnten als Blaupause für die acht übrigen kreisangehörigen Kommunen dienen und ihre Nachahmer finden.

Bewegungsarmut ist nachgewiesen

Bei dem Schwimmkurs, der in den Herbstferien im Parkbad für Grundschulkinder organisiert wird, sind auch die Stadtwerke Velbert mit im Boot. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Dirk Lukrafka begrüßt vor allem die Chance, Kindern direkt in ihrem jeweiligen Umfeld etwas anzubieten und sie sie dort abzuholen, damit sie ihre motorischen Fähigkeiten entdecken und verbessern könnten und Spaß an der Bewegung bekämen. Schließlich, so der Bürgermeister, mache man ja schon länger die Erfahrung, wie zunehmend schwerer es geworden sei, Kinder und Jugendliche überhaupt zu erreichen oder sie etwa für die Mitgliedschaft in einem Sportverein zu begeistern. Obwohl für die gesunde Entwicklung ein aktives Leben und ausreichend Bewegung immens wichtig sind, bewegen sich 73 Prozent aller Drei- bis Zehnjährigen lediglich weniger als eine Stunde am Tag.

In den Herbstferien geht’s ins Parkbad

Corona-bedingt läuft Manches allerdings sehr viel später als geplant. Doch ein praktisches Beispiel ist bereits in den Sommerferien gelaufen: eine bewegte Städterallye von dem SKFM-Kinder- und Jugendzentrum im „BiLo“. „Hierbei lernten die Kinder bisher noch unbekannte Orte kennen und sich spielerisch und sicher im Stadtteil zu bewegen“, blickt „BiLo“-Mitarbeiterin Sabrina Zech zurück. Für die Herbstferien ist für Zweitklässler der Grundschule Bergische Straße im Parkbad ein kostenloser Kurs „Schwimmspaß“ Parkbad geplant.

Projektleiterin hält weitere Infos bereit Mit „Kinder in Bewegung“ haben sich Kreisgesundheitsamt Mettmann und Stadt Velbert auf den Weg gemacht, mehr Bewegung in die alltägliche Lebenswelt von Kindern zu bringen. „KiB“ wird im Rahmen des Präventionsgesetzes als „Projekt in Lebenswelten“ gefördert. Interessenten erhalten weitere Informationen bei der Projektleiterin Dörte Czepa-Mynarek: per Post an die Anschrift Düsseldorfer Straße 47 in 40822 Mettmann, per E-Mail an die Adresse doerte.czepa-mynarek@kreis-mettmann.de oder telefonisch unter 02104 992355.

Solche Ideen und noch ganz viel mehr sollen aufs gesamte Stadtgebiet ausgedehnt werden. „Die Ideen sprudeln“, erzählt Maike Legut, „und ganz viele Kooperationspartner wollen mitmachen.“