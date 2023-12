Auch der Weihnachtsmann ist täglich zu Gast im Weihnachtsdorf der Siedlergemeinschaft Langenhorst in Velbert.

Weihnachtsmarkt in Velbert

Weihnachtsmarkt in Velbert Programm und Angebote beim Weihnachtsdorf in Velbert

Velbert. Die Siedlergemeinschaft Langenhorst eröffnet an diesem Wochenende wieder ihren kleinen Weihnachtsmarkt. Weshalb sich ein Besuch dort lohnt.

Es weihnachtet wieder im Langenhorst in Velbert. Nachdem in den vergangenen Jahren Corona-bedingt kein Weihnachtsdorf aufgebaut wurde, findet an diesem Wochenende das beliebte Fest wieder statt.

Seit 2015 feiert die Siedlergemeinschaft Langenhorst gemeinsam mit Anwohnern, Freunden, Bekannten und Besuchen an drei Tagen um das zweite Adventswochenende. Die Weihnachtshäuschen wurden bereits aus Neviges und vom Pfarr-Cäclienchor ausgeliehen und auf dem Außengelände des Gemeinschaftshauses (Langenhorster Straße 88) der Siedlergemeinschaft wieder aufgebaut.

Das ist am Freitag im Weihnachtsdorf Velbert los

Los geht es am Freitag, 8. Dezember um 16 Uhr (bis 22 Uhr). Zur Eröffnung singen die Kinder des katholischen Kindergartens St. Nikolaus, von 16.15 Uhr bis 17 Uhr können Kinder dann Weihnachtliches im Weihnachtsdorf basteln – am Freitag Baumschmuck für den Christbaum. Um 16.30 Uhr wird eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen und um 17 Uhr kommt der Weihnachtsmann höchstpersönlich vorbei.

In der Hütte der Siedlergemeinschaft werden herzhafte Speisen und winterliche Getränkespezialitäten angeboten. Auch Weihnachtsbier und Kaltgetränke werden für die Besucher (im Gemeinschaftshaus) ausgeschenkt. An der R.E.H.-Bude gibt es Warmes für Leib und Seele. Crêpes, Kakao und hausgemachte Liköre warten hier auf die Besucher.

In den Wechselbuden backt der Förderverein des katholischen Kindergartens St. Nikolaus am Freitag Waffeln. Schöne Kupferarbeiten können Besucher bei Kupferdesign Norbert Krause erstehen. Und das Velberter Stadtprinzenpaar bietet neben Popcorn und Capri-Sonne auch Jagertee und Erbsen- sowie Gulaschsuppe an.

Die Beleuchtung wird in diesem Jahr anders sein. Aber für gemütliche Stimmung sorgen beim Weihnachtsdorf in Velbert wieder zahlreiche Akteure. Foto: Archiv: Siedlergemeinschaft Langenhorst

Das Programm vom Samstag beim Weihnachtsdorf im Langenhorst

Für einen hohen Kuschelfaktor sorgt Streichelpony Lukas am Samstag. Um 16 Uhr freut er sich darauf, von den Besuchern geknuddelt zu werden. Weiter geht es von 16.15 Uhr bis 17 Uhr mit weihnachtlichem Basteln für Kinder. Am Samstag werden Lesezeichen hergestellt.

Um 16.30 Uhr wird dann wieder eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Und um 17 Uhr kommt noch einmal der Weihnachtsmann vorbei. Dudelsackmusik gibt es um 18 Uhr von „Pipes & Drums Velbert“. Um 22 Uhr schließt das Weihnachtsdorf dann seine Pforten.

Auch die Stände der Siedlergemeinschaft und die R.E.H.-Bude sind wieder geöffnet und in den Wechselbuden bietet die Kolpingjugend Velbert Donuts, Waffeln und Kakao an, Susanne Nüsser präsentiert Schmiedearbeiten – und geräucherte Forellen gibt es von der Gothaer Versicherung.

Sonntag ist letzter Tag vom Weihnachtsdorf im Velberter Langenhorst

Am Sonntag, 10. Dezember, öffnet das Weihnachtsdorf dann noch einmal seine Stände für die Besucher. Dieses Mal von 16 bis 20 Uhr. Um 16.15 Uhr werden beim weihnachtlichen Basteln für Kinder Weihnachtskugeln gestaltet.

Um 16.30 Uhr wird noch einmal eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen und um 17 Uhr kommt zum letzten Mal der Weihnachtsmann zu Besuch. Neben den Hütten der Siedlergemeinschaft und der R.E.H.-Hütte gibt es bei den Wechselbuden Bienenhonig-Produkte von Neanderhonig.

Das Velberter Stadtprinzenpaar bietet erneut Popcorn, Capri-Sonne, Jagertee und Erbsen- sowie Gulaschsuppe an.

An den Buden gibt es verschiedene Speisen und Getränke. Einige Buden-Angebote wechseln. Foto: Archiv: Siedlergemeinschaft Langenhorst

