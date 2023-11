Programm ist da: So startet das Alldie-Jahr 2024 in Velbert

Kabarettist Jürgen Becker ist 2024 wieder zu Gast im Alldie-Kunsthaus in Velbert-Langenberg. Er präsentiert dort sein neues Programm „Deine Disco: Geschichte in Scheiben“.

Velbert. Das Langenberger Kunsthaus hat seine Veranstaltungen für 2024 veröffentlicht. Zu Gast sind unter anderem Jürgen Becker und mehrere Tribute-Bands.

Unter dem Motto „Alldiekunst“ präsentiert das Kunsthaus Langenberg an der Wiemerstraße regelmäßig ein vielfältiges Programm aus Musik, Theater und Kabarett. Das sind die Highlights von Januar bis März 2024.

Musik und Konzerte im Alldie-Kunsthaus in Velbert-Langenberg

Das musikalische Jahr beginnt mit der Würdigung einer britischen Musiklegende: „Clapton Experience – A tribute to Eric Clapton“ steht am Samstag, 20. Januar, um 19.30 Uhr auf der Bühne. In einer knapp dreistündigen Show präsentiert die Coverband aus Mannheim die legendären Werke des britischen Bluesrockstars aus fünf Jahrzehnten – wie „Layla“, „Tears in Heaven“ oder „Wonderful Tonight“. Karten gibt es ab 25 Euro (ermäßigt 22 Euro) im Vorverkauf.

Eine Woche später (Samstag, 27. Januar, 19.30 Uhr) dreht sich alles um Holzinstrumente. Das Trio „Wildes Holz“ aus Recklinghausen ist mit seiner Jubiläumstour „25 Jahre auf dem Holzweg“ zu Gast in Langenberg. Unter dem Motto „Freiheit für die Blockflöte“ geben sie auf der Blockflöte, Gitarre und dem Kontrabass ihre Songs zum Besten. Das Repertoire reicht dabei von Rock und Jazz bis hin zu Balladen und Kinderliedern. Die Karten kosten in der günstigsten Kategorie 22 Euro (ermäßigt 19 Euro).

Der Musiker Tobias Reisige von der Band „Wildes Holz“ beherrscht auch die Subgroßbassblockflöte: Erleben können das die Besucher im Alldie-Kunsthaus am 27. Januar 2024. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Rockig geht es am Freitag, 23. Februar, ab 19.30 Uhr, zu: „Floyd Box – The German Pink Floyd Show“ würdigt die Musik der legendären britischen Rockband. Mit im Gepäck hat die Tribute-Band aus Oberhausen nicht nur Songs der Alben „The Dark Side of the Moon“, „Wish You Were Here“ und „The Wall“, sondern auch eine Bühnenshow mit Videoprojektionen, Licht- und Lasereffekten. Karten gibt es ab 30 Euro (ermäßigt 27 Euro) im Vorverkauf.

Eine weitere Hommage an einen britischen Musiker gibt es am Samstag, 16. März, um 19.30 Uhr zu sehen und zu hören. Die neunköpfige „Joe Cocker Tributeband“ um Wolfgang Sponholz würdigt das Schaffen der englischen Musiklegende mit der unverwechselbaren Stimme. Die Karten kosten in der günstigsten Kategorie 30 Euro (ermäßigt 27 Euro).

Comedy und Kabarett im Velberter Alldie-Kunsthaus

Im Kunsthaus Langenberg gibt es zu Beginn des Jahres aber nicht nur musikalische Highlights zu sehen. Es kann auch herzhaft gelacht werden. Jürgen Beckerbringt am Freitag, 2. Februar, ab 19.30 Uhr seine Radioshow auf die Bühne. Im neuen Programm „Deine Disco: Geschichte in Scheiben“ geht der Kölner Kabarettist der Frage nach, „wie Musik Politik macht“. Becker zeigt in seiner gewohnt humorvollen Art, wie der Soundtrack von sozialen Bewegungen diese erfolgreich macht. Karten gibt es ab 25 Euro (ermäßigt 22 Euro) im Vorverkauf.

Eine Varieté-Show, in der Musik und Comedy miteinander verschmelzen: Die Busch Companie macht es möglich. Am Freitag, 1. März (19.30 Uhr), präsentiert das Trio um den Erfurter Komiker, Comedian und Clown Bernd Busch, den Berliner Zauberkünstler und mehrfachen deutschen Meister Alexander Merk und den Erfurter Musiker und Produzenten Tommy Feiler ihre Show. Das Trio performt zudem populäre Jazzmusik, Swing und Latinoklassiker. Karten gibt es ab 25 Euro (ermäßigt 22 Euro) im Vorverkauf.

Im weiteren Verlauf des Jahres treten zudem noch weitere bekannte Kabarettisten wie Tobias Mann (12. April), Barbara Ruscher (14. Juni), Ingo Oschmann (16. Juni), Ingo Appelt (26. September) und Wilfried Schmickler (4. Oktober) auf.

Theater im Alldie-Kunsthaus in Velbert-Langenberg

Das Armada Theater ist mit dem Stück „Der kleine schwarze Fisch“ zu Gast in Velbert-Langenberg. Foto: Beatriz Huélamo / FUNKE Foto Services

Am Sonntag, 18. Februar, macht das Armada Theater Halt in Langenberg. Im Rahmen des Kinderprogramms führt das freie Kollektiv das Märchen „Der kleine schwarze Fisch“ aus der Feder des iranischen Schriftstellers Samad Behrangi auf. In dem Stück geht es um einen kleinen Fisch mit Fernweh. Daraufhin begibt er sich in unbekannte Gewässer und erlebt allerhand Abenteuer. Die Karten kosten sieben Euro für Kinder und für zwölf Euro für Erwachsene. Los geht es um 15 Uhr.

Kunstmarkt: Handwerk und Design in Langenberg

Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. März, findet wieder der Markt für Kunst, Handwerk und Design statt. Internationale Kunsthandwerker und Designer zeigen ihre abwechslungsreichen Exponate aus Materialien wie Seide, Filz, Holz, Metall, Beton und Keramik. Auch gibt es ausgefallene Schmuckvariationen und weitere Kunstwerke wie Skulpturen und Lichtobjekte zu kaufen. Der Markt ist jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Angeboten werden auch Kaffee und Kuchen sowie kleine Snacks. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen im Jahr 2024 gibt es auf der Homepage www.alldiekunst.com/veranstaltungen.

Karten können auf www.neanderticket.de erworben werden.

