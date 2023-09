Preis-Check: Das gibt’s für 25 Euro auf der Velberter Kirmes

Wieviel Kirmes gibt es fürs’s Geld in Velbert. Eine Fahrt beim Autoscooter hat einen großen Vorteil für Familien.

Velbert. Es geht wieder rund auf der Velberter Herbstkirmes. Wir haben uns umgeschaut, was eine Familie mit einem kleinen Budget alles unternehmen kann.

Jedes Jahr im Herbst freuen sich viele Velberter auf die Kirmes. Auch in diesem Jahr haben die Schausteller Karussell und Co. wieder auf dem Rathausplatz und dem Offersplatz aufgebaut. Doch wer einen Besuch plant, muss oft tief in die Tasche greifen – wir haben es ausprobiert.

Ist ein Besuch mit der Familie für 25 Euro machbar? Für den Test rechnen wir mit einer Familie bestehend aus Mutter, Vater, kleinem Kind und Teenager. Wer mehrere Fahrten für ein Fahrgeschäft kauft, bekommt überall einen Mengenrabatt. Allerdings ist das Geld dann auch schnell weg. Eine konkrete Auflistung der Preise für die Fahrgeschäfte gibt es am Ende des Textes.

Ein Abend für 25 Euro auf der Kirmes in Velbert?

Natürlich darf eine Fahrt auf dem Kinderkarussell nicht fehlen, nach einer Tour sind die ersten drei Euro weg, während der Teenie schon am Break Dancer ansteht und freudig wettet, dass es ihm bestimmt nicht schlecht wird. Weitere vier Euro gehen damit aus der Familienkasse raus. 18 Euro sind somit noch über und der Plan, dass Mama und Papa mit Kids als Beifahrer eine Runde auf dem Autoscooter drehen, wird erst einmal hinten angestellt.

Denn als schnell wachsender Teenie hat man Hunger und so sind die nächsten vier Euro für eine Portion Pommes mit Ketchup weg. Die Entscheidung fällt auf die Fritten, da man die sich besser teilen kann als die Champignons mit Knoblauch, die mit sechs Euro auch ein wenig teurer wären.

Die Kirmes in Velbert findet traditionell immer im Herbst statt. Auch dieses Jahr stehen die Fahrgeschäfte wieder auf dem Rathausplatz und dem Platz am Offers. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Süße und herzhafte Snacks dürfen bei einem Kirmesbesuch in Velbert nicht fehlen

Einen eigenen Getränkestand gibt es auf der Kirmes übrigens nicht, die Essensbuden bietet aber Kaltgetränke und Kaffee an. Die Familie hat jedoch vorgesorgt und selbst etwas eingepackt. Das ist auch gut fürs Budget. 14 Euro stehen nun noch zur Verfügung. Und so geht es doch in Teams zum Autoscooter.

Einmal lustig das andere Team zu rammen, das gibt es für 10 Euro. Vier Euro bleiben noch übrig. Ein Schnitzel im Brötchen gäb es für sieben Euro, soviel Geld ist nicht mehr da. Zum Glück duften auch die Verführungen himmlisch. Und schnell ist die Entscheidung gefallen: Ein Crêpes mit Nutella, Kinderschokolade und Bueno kostet genau 4 Euro. Die Variante mit Zimt und Zucker wäre ebenfalls drin, sie kostet 3,50 Euro.

Die deftige Version des französischen Pfannkuchens gibt es für 5 Euro und fällt damit ebenfalls aus. Wer am richtigen Abend die Kirmes besucht, kann auch noch ein Feuerwerk bestaunen: Kostet nichts und bringt viel Freude.

Preise und Rabatte bei den Fahrgeschäften auf der Velberter Kirmes

Schon die Kleinsten erfreuen sich am bunten Treiben auf der Kirmes. An farbigen Lichtern, Partymusik und stimmungsmachenden Ansagen. Dazu der Geruch von gebrannten Mandeln und als Highlight noch eine Fahrt auf dem Karussell. Wer nur einmal mitfahren möchte, ist mit drei Euro dabei. Vier Fahrten gibt es für 10 Euro und sechs Fahrten kosten 12 Euro.

Beim Entenangeln haben Klein und Groß ihre Freude. Hier kann man für 5 Euro maximal elf Enten oder für 10 Euro direkt 21 Enten angeln. Wer alle gelben Plastiktiere einsammelt, kann hier nicht nur den Erfolg sondern auch einen Preis mit nach Hause nehmen.

Autoscooterpreise auf der Velberter Kirmes gelten immer für zwei Personen

Zwei für eins heißt es beim Autoscooter, denn für Fahrer und Beifahrer wird nur ein Chip pro Fahrt benötigt. Eine Fahrt, die etwa drei Minuten dauert, kostet 3 Euro, vier Fahren gibt es für 10 Euro und für zehn Fahrten muss man 20 Euro rechnen.

Neben der wilden Fahrt ist auch eine zerzauste Frisur Garantie beim Break Dancer. Eine Fahrt kostet hier 4 Euro, wer drei Fahrten kauft muss 10 Euro bezahlen. Höher und schneller hinauf geht es beim X Force. Die Preise sind aber die gleichen, einmal fahren für 4 Euro, drei Mal für einen Zehner. Auf der kleinen Achterbahn „Issels Silbermine“ gibt es eine Runde für 3,50 Euro und vier Runden für 12 Euro.

>>>Öffnungszeiten der Kirmes in Velbert

Die Herbstkirmes gibt es jedes Jahr auf dem Rathausplatz und dem Platz am Offers.

Das bunte Treiben wird am Freitag, 29. September eröffnet und geht bis einschließlich Dienstag, 3. Oktober. Am Montag, 2. Oktober gibt es für Besucher dann noch ein besonderes Highlight: Gegen 22 Uhr bringt ein Feuerwerk den Himmel über der Kirmes zum Leuchten bringt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert