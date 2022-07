Power2Change: Energiemobil macht in Velbert Station

Velbert. Was denken Bürger über die Energiewende? Am Energiemobil wollen die Experten mit den Velberterinnen und Velbertern ins Gespräch kommen.

Das „Power2Change: Energiemobil“ reist seit dem 5. Juli quer durchs Ruhrgebiet. Am Dienstag, 19. Juli und am Mittwoch, 20. Juli, kommt es auch nach Velbert und steht auf dem Platz Am Offers in Velbert-Mitte. Der mobile Showroom, gefördert vom Bundesforschungsministerium, ist Teil der Wanderausstellung „Power2Change: Mission Energiewende“, die ab dem 14. August, im LWL-Industriemuseum Henrichshütte Hattingen zu sehen ist.

Ziel des Projektes ist es, an öffentlichen Orten mit Bürgerinnen und Bürgern über die Energiewende ins Gespräch zu kommen.

Mit unterschiedlichen Exponaten ausgestattet

Was denkst du über die Energiewende? Was ist der beste Weg in eine klimaneutrale Zukunft? Und welche besonderen Herausforderungen siehst du für deine Region? Beim Energiemobil handelt es sich um einen umgebauten PKW-Anhänger, der im Vorfeld der Wanderausstellung bundesweit verschiedene Städte besucht. Gestaltet wurde der mobile Showroom von „THE CONSTITUTE“, einem Kreativbüro aus Berlin und Dresden, welches sich mit Innovationsprojekten im öffentlichen Raum auseinandersetzt. Ausgestattet mit unterschiedlichsten Exponaten zu erneuerbaren Energien, grünem Wasserstoff oder auch Design besucht das Energiemobil insgesamt acht Städte im Ruhrgebiet. Angefahren werden symbolträchtige Orte der Energiewende sowie öffentliche Plätze. Von 11 bis 17 Uhr lädt das Energiemobil zum Austauschen, Informieren und Diskutieren ein.

Gemeinsam gestalten

„Die Energiewende wird nur gelingen, wenn wir sie gemeinsam gestalten. Das Energiemobil setzt genau dort an. Es holt die Menschen da ab, wo sie sind, und lädt sie dazu ein, mitzudiskutieren. Ich bin gespannt auf die Meinungen, Positionen und Impulse der Bürgerinnen und Bürger“, sagt Markus Weißkopf, Geschäftsführer von Wissenschaft im Dialog. Über eine Videobox, Klebe-Botschaften und Postkarten werden Meinungen, Ideen und Wünsche zur Energiewende vor Ort gesammelt. Eine Auswahl der Stimmen und Nachrichten wird dann in der Ausstellung „Power2Change“ zu sehen sein.

Herausforderungen und Lösungswege

Die Ausstellung „Power2Change: Mission Energiewende“ beschäftigt sich mit der Frage, wie die Energiewende in Industrie, Wirtschaft und Verkehr gestaltet werden kann. Allein die Industrie macht rund 20 Prozent aller Emissionen in Deutschland aus. Diese Bereiche umzubauen wird auch unseren Alltag betreffen. Die Ausstellung zeigt nicht nur die Herausforderungen, sondern auch Lösungswege für die Energiewende. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen stellen ihre Forschungsprojekte vor, die zeigen, dass die Energiewende machbar ist. Dr. Kirsten Baumann, Direktorin des LWL-Industriemuseums, freut sich, dass das Energiemobil im Ruhrgebiet auf Tour geht: „Ich wünsche mir, dass möglichst viele vorbeikommen, um sich vor Ort über die Energiewende auszutauschen. Und natürlich hoffen wir, dass das mobile Angebot auch Lust macht auf einen Besuch unserer großen Ausstellung ‚Power2Change‘ ab 14. August in der Henrichshütte.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert