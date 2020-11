Polizeieinsatz in der Velberter Innenstadt

Große Aufregung in der Velberter Innenstadt: Dort gab es am Montagabend einen Polizeieinsatz an der Kurzen Straße. In sozialen Medien war von Schüssen die Rede. Was war passiert?

Nach Auskunft der Polizei am Dienstag glaubte ein Passant einen heftigen Streit in einer Wohnung beobachtet zu haben. Da auch eine Waffe im Spiel sein sollte, alarmierte er die Polizei. Die rückte an, durchsuchte die Wohnung, ohne eine Waffe zu finden. Der Wohnungsinhaber bestritt zudem gegenüber der Polizei, dass es einen Streit gegeben habe. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.