Polizei zieht nicht versichertes Auto aus dem Verkehr

Die Polizei hat an der Talstraße in Velbert einen Autofahrer kontrolliert: Dessen Wagen war nicht versichert, was eine Straftat darstellt.

"Fahren ohne Versicherung ist eine Straftat." Anzeige und Geldstrafe für den Fahrer

Die Polizei hat in Velbert ein nicht versichertes Auto aus dem Verkehr gezogen und

nimmt dies zum Anlass, "um auf den für die Teilnahme am öffentlichen

Straßenverkehr benötigten Versicherungsschutz hinzuweisen", heißt es in einer Mitteilung der Behörde.





Am Dienstag, 19. Januar, kontrollierten die Spezialisten des

Verkehrsdienstes Mettmann auf der Talstraße gegen 12 Uhr einen

21-jährigen Velberter. Der junge Mann hatte laut Einsatzbericht "nach eigenen Angaben" erst ein paar Tage zuvor in Duisburg einen in England zugelassenen Mercedes S 280 gekauft. Knapp 1000 Euro hatte er für den 18 Jahre alten Wagen bezahlt.

Das vermeintliche Schnäppchen, so schildern es die Polizisten, habe sich dann aber schnell als Groschengrab entpuppt - denn: "Der Velberter hätte den im Ausland zugelassenen Pkw mittlerweile in Deutschland anmelden, zulassen und versteuern müssen". Außerdem stellte sich heraus, dass der Mercedes nicht mehr versichert war. Den Velberter erwartet nun eine umfangreiche Strafanzeige, die, so steht es im Einsatzbericht, "eine voraussichtlich empfindliche Geldstrafe zur Folge haben wird".

Diesen Vorfall nimmt der Verkehrsdienst Mettmann zum Anlass, um ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass "das Führen eines Kraftfahrzeuges im öffentlichen Straßenverkehr ohne

Versicherungsschutz in jedem Falle eine Straftat darstellt." Es handele sich dabei "um kein

Kavaliersdelikt", denn im Falle eines Verkehrsunfalles könne der mangelnde Versicherungsschutz zu erheblichen finanziellen Belastungen der Unfallparteien führen.

