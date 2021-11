Foto: Polizei ME

Kriminalität Polizei wurde bei Groß-Razzia auch in Velbert fündig

Velbert. NRW-weit hat die Polizei einen Großeinsatz zur Bekämpfung der Bandenkriminalität gestartet. Auch im Kreis Mettmann gab es Verhaftungen.

Der Bekämpfung der Banden- und Eigentumskriminalität hat ein landesweiter Fahndungs- und Kontrolleinsatz der NRW-Polizei am Donnerstag gedient. Auch in Velbert wurden die Beamten mehrfach fündig.

Ohne Führerschein, mit Drogen

So ging der Polizei an der Heiligenhauser Straße in Velbert ein 27-jähriger Duisburger ins Netz, der mit seinem VW Golf unterwegs war. Der Mann hatte einen gefälschten Führerschein bei sich und stand unter dem Einfluss von Drogen. Zudem stellten die Beamten eine nicht geringe Menge Drogen im Auto des Mannes sicher. Die Konsequenzen: Der Mann musste zwecks weiterer Maßnahmen mit zur Wache, entsprechende Strafverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

Haftbefehle vollstreckt

Weiterhin vollstreckten die Polizeibeamten im Rahmen des Fahndungs- und Kontrolltages gegen Banden- und Eigentumskriminalität mehrere Haftbefehle. Unter den betroffenen Personen war hier ein 40-jähriger Velberter, dem unter anderem Drogenhandel und Urkundenfälschung vorgeworfen wird. Bei seiner Festnahme an seiner Wohnanschrift in Velbert stellten die Polizeibeamten zudem mehrere Waffen, darunter eine Schreckschusspistole, einen Wurfstern und ein Messer sowie Drogen sicher. Die Konsequenzen für den einschlägig polizeibekannten Velberter: Der Mann wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Ladung nicht genügend gesichert

Ebenfalls wurde auch der Haftbefehl eines 53-jährigen Mettmanners vollstreckt, der in der Vergangenheit mehrfach wegen des Fahrens ohne Führerscheins auffällig geworden war. Ferner mussten die Beamten bei ihren Kontrollen mehrere Fahrzeugführer wegen diverser Verkehrsverstöße anhalten und mit Bußgeldern belegen - hierunter zum Beispiel sechs Lkw-Fahrer, die ihre Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert hatten. Zudem gingen den Beamten drei weitere Autofahrer ohne Führerschein ins Netz

