Polizei warnt vor Anrufen von falschen „Bürgerbüros“

Kreis Mettmann. Betrüger haben sich eine neue Masche zugelegt, um sich das Vertrauen und Wertgegenstände der Senioren zu ergaunern

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei in Mettmann eindringlich vor Trickbetrügern am Telefon, die sich offenbar eine neue Masche zugelegt haben. Aktuell sind der Polizei Fälle bekannt geworden,in denen sich Kriminelle am Telefon als Mitarbeiter von Bürgerbüros ausgegeben haben und Termine für eine „Beglaubigung“ vereinbaren wollten.

Mit der Ortsvorwahl

Einen solchen Anruf registrierte die Polizei zum Beispiel in Hilden. Hier meldete sich ein bislang noch unbekannter Täter vergangene Woche unter einer Hildener Vorwahl bei einer Seniorin. Der Anrufer gab an, für das Bürgerbüro der Stadt Hilden zu arbeiten und versuchte hartnäckig, einen Termin für eine Beglaubigung mit der Seniorin zu vereinbaren. Außerdem fragte er die Hildenerin nach Wertgegenständen und Bargeld in ihrer Wohnung aus und setzte sie gezieltverbal unter Druck.

Seniorin legte einfach auf

Glücklicherweise reagierte die Seniorin genau richtig, in dem sie das Gesprächeinfach beendete und sich anschließend bei der Polizei meldete, die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts eines Betrugsdeliktes eingeleitet hat. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass hinter dem Anrufer eine professionelle Betrügerbande steckt. So wollte sich der Anrufer nach Einschätzung der Polizei mit seiner Geschichte Zugang zur Wohnung der Seniorin verschaffen, um dort Beute zu machen.

Eine Fälschungsmethode

Dabei ging der Anrufer äußerst professionell vor, in dem er per Call-ID-Spoofing eine Hildener Telefonnummer nutzte, um der Angerufenen so zu suggerieren, er sei tatsächlich ein Mitarbeiter des Bürgerbüros. Beim so genannten„Call-ID-Spoofing" handelt es sich um eine Methode, mit der Anrufe unter einerfür den Angerufenen vorgetäuschten Rufnummer geführt werden können. Durch diese Methode haben Trickbetrüger die Möglichkeit, tatsächlich existierende Amtsnummern im Display der Angerufenen anzeigen zulassen, um so ihrer Geschichte Nachdruck zu verleihen.