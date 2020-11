Polizei warnt: Niemals Bahnschranke seitlich umfahren

Neviges. Immer wieder umfahren Autofahrer Bahnschranken in Neviges und Langenberg. Die Polizei warnt vor diesem lebensgefährlichen Manöver, das teuer wird.

Immer wieder bringen Autofahrer sich und andere an Bahnübergängen in lebensgefährliche Situationen: So sind Fahrer in den vergangenen Tagen mehrmals an den Übergängen Bernsaustraße, Kuhlendahler Straße und Bleibergstraße seitlich an der geschlossenen Bahnschranke vorbeigefahren, um die Gleise zu überqueren – so hatten es Bürger der Kreispolizei Mettmann berichtet.

Hohes Bußgeld und Fahrverbot

Nach Recherche der Polizei gab es alleine in den letzten zwölf Monaten 23 Polizeieinsätze an diesen drei Bahnübergängen, weil die Schranken auf Grund von Störungen dauerhaftgeschlossen waren. Immer wieder, so die Polizei, führen Autofahrer und auch andere Verkehrsteilnehmer dann einfach seitlich über die Gleise. Doch wer trotz geschlossener Schranken einen Bahnübergang passiert, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 700 Euro rechnen. Hinzukommen zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Zusammenstoß mit dem Zug

Vor dem Bahnübergang Kuhlendahler Straße in Höhe des Gasthauses Stemberg staut sich der Verkehr häufig weit über die ganze Straße, wenn die Schranke mal wieder gestört ist. Foto: Stemmi

Wie gefährlich das unerlaubte Überqueren sein kann, zeigte erst kürzlich ein Unfall am 24. September 2020 am Bahnübergang Bleibergstraße. Bei einem Zusammenstoß zwischen einer Regionalbahn und einem Kleintransporter blieb der 26-jährige Fahrer des Transporters wie durch ein Wunder unverletzt. Bleiben die Konsequenzen, die der Fahrer wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr tragen muss. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es am 29. Oktober in Langenfeld, Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer: Eine geschlossene Bahnschranke heißt „Stopp“! Ausnahmslos nur die Gleise bei geöffneter Schranke passieren. Und bloß nicht wegen ein paar Minuten sein Leben riskieren. Niemals, wirklich nie, dürften Schranken umfahren werden, so warnt die Polizei.