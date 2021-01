Polizei Velbert sucht Zeugen für Unfallfluchten

Im Labor untersuchen Spezialisten der Polizei zum Beispiel Lackreste, die bei einem Zusammenstoß an dem beschädigten Auto zurückbleiben. So lassen sich Rückschlüsse auf Unfallflüchtige ziehen.

Velbert-Mitte. Ein Fahrzeug und ein Laternenmast beschädigt.

Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei, beide ereigneten sich am Montag, 25. Januar. Gegen 10 Uhr meldete eine Frau, dass ihr Seat Leon auf der rechten Seite beschädigt worden war. Das Auto parkte vor einem Fastfood-Restaurant an der Heiligenhauser Straße. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro. Um 12.40 Uhr meldete sich eine Zeugin, die auf der Bismarckstraße einen Knall gehört hatte: Auf Höhe der Nummer 14 war ein Auto gegen einen Laternenmast und dann weiter gefahren. Schaden: rund 2500 Euro. Hinweise an die Polizei: 02051 946-6110.