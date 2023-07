Polizei sucht Zeugen für Attacke in Velbert-Neviges

Die Polizei sucht Zeugen für einen brutalen Angriff am Busbahnhof in Velbert-Neviges.

Neviges. Tatort Busbahnhof in Velbert-Neviges: Die Polizei sucht Zeugen für eine Attacke auf einen 42-Jährigen. Der Mann wurde zusammen geschlagen.

Die Polizei sucht Zeugen für eine brutale Tat am Morgen des 4. Juli am Busbahnhof Velbert-Neviges. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, so berichtet die Polizei, war der 42-Jährige gegen 9.10 Uhr im Bus der Linie 649 in Richtung Nevigeser Markt unterwegs. Schon während der Fahrt soll es nach eigenen Angaben sowie nach Zeugenberichten zu einem Streit mit einem anderem Fahrgast gekommen sein. Als die beiden an der Haltestelle „Nevigeser Markt“, also Busbahnhof, ausstiegen, schlug der bislang noch unbekannte Täter plötzlich und unvermittelt mehrfach mit seiner Faust in das Gesicht des 42-Jährigen. Anschließend rannte er in Richtung Wilhelmstraße davon, hier stieg er laut Zeugenaussagen in ein Taxi.

Opfer kam mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus

Der Verletzte kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der verletzte Velberter kam mit Gesichtsverletzungen per Rettungswagen ins Krankenhaus. Kurze Zeit später traf die Polizei am Tatort ein, die Fahndung blieb bisher ohne Erfolg. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Etwa 20 bis 30 Jahre alt, schlank, etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, west- bzw. mitteleuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, Schnurrbart. Die Polizei prüft, ob es auch Videoaufnahmen aus dem Bus gibt. Erste Ermittlungen bei den örtlichen Taxi-Unternehmen führten bislang zu keinem Ergebnis.

Der verletzte Velberter kam mit Gesichtsverletzungen per Rettungswagen in die Klinik. Die Polizei sucht dringend Zeugen für den Vorfall am Dienstag Morgen. Bitte melden unter der Rufnummer 02051 946-6110.

