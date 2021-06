Polizei sucht vermissten 68-jährigen behinderten Velberter

Velbert. Seit Montag ist Wolfgang R. verschwunden. Möglicherweise findet er den Weg nach Hause nicht mehr. Die Polizei schließt Eigengefährdung nicht aus

Seit Montag (31. Mai) wir der 67 Jahre alte Velberter Wolfgang R. vermisst. Aufgrund seiner geistigen Behinderung benötigt der Senior eine intensive Betreuung. Deshalb schließt die Polizei eine akute Eigengefährdung derzeit nicht aus.

Mit Suchhunden

Letztmalig gesehen wurde Wolfgang R. am Montag in seinem Wohnumfeld an der Straße „Im Stock“ in Velbert-Mitte. Eine eigene Suche von Familienangehörigen nach dem Vermissten führte nicht zum Erfolg, weshalb am Dienstag die Polizei mit eingeschaltet wurde. Trotz gründlicher Suche, an der auch Personenspürhunde (Mantrailer) beteiligt waren, konnte der Mann bislang nicht gefunden werden. Deshalb bittet die Polizei nun auch die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die Polizei sucht nach dem vermissten Wolfgang R. Foto: Polizei ME

Mit Bus und Bahn unterwegs?

Da der vermisste Velberter einen Behindertenausweis mit sich führt und sich in der Vergangenheit gerne im Umfeld von Bahnhöfen aufgehalten hat, ist nicht auszuschließen, dass Wolfgang R. mit Bus oder Bahn verreist ist und den Weg nach Hause nicht mehr alleine findet.

Tippelnder Gang

Wolfgang R. ist circa 1,75 Meter groß und hat graue Haare. Er trug zum Zeitpunkt des Verschwindens eine dunkelblaue Steppjacke, eine blaue Jeans, ein kariertes Hemd und schwarze Schuhe sowie einen türkisfarbenen Tragebeutel. Der Mann fällt besonders durch seinen auffälligen „tippelnden Gang“ auf und macht aufgrund seiner Behinderung einen alkoholisierten Eindruck.

Die Polizei fragt:Wer kennt den aktuellen Aufenthaltsort von Wolfgang R. oder hat ihn vor Kurzem gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

