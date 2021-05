Polizei sucht Hinweise auf drei Unfallflüchtige

Velbert. Unbekannte Unfallflüchtige richteten teils erhebliche Schäden an geparkten Autos in Velbert an. Polizei hofft auf Hinweise von Augenzeugen.

Eine ganze Reihe von Unfallfluchten meldet die Velberter Polizei. Es werden Zeugen der Unfälle gesucht.

Eine Mercedesfahrer hat seinen silbergrauen CLS 350 am frühen Donnerstagabend (6.5.) von 17.20 Uhr bis 17.40 Uhr auf einem Parkplatz an der der Cranachstraße (Haus Nr. 1) abgestellt. In dieser Zeit wurde der Mercedes an der Beifahrerseite angefahren und erheblich beschädigt. Der festgestellte Karosserie- und Lackschaden an beiden Türen Seite wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Dessen ungeachtet verschwand der Verursacher von der Unfallstelle. Als der Mercedes abgestellt wurde, parkte daneben ein weißer PKW VW Passat Kombi, der nur wenige Minuten später, zum Zeitpunkt der festgestellten Unfallflucht, nicht mehr am Unfallort war.

Kotflügel beschädigt

Einen Tag später, am Freitag (7.5.) wurde ein brauner Ford Focus auf einem öffentlichen Parkplatz an der Weißdornstraße erheblich beschädigt. Ein noch unbekanntes anderes Fahrzeug touchierte den rechten vorderen Kotflügel und beschädigt ihn. wurde. Geschätzter Karosserie- und Lackschaden: 2500 Euro. Hier hier verschwand der Unfallverursacher.

5000 Euro geschätzter Schaden

Am gleichen Tag, in der nur kurzen Zeit zwischen 19.50 Uhr und 20.10 Uhr, parkte ein silberner PKW Nissan X-Trail auf dem Aldi-Parkplatz an der Friedrichstraße 303. In dieser Zeit wurde der Nissan von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug im Bereich der Beifahrertür angefahren und erheblich beschädigt. Obwohl allein am X-Trail ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von 5000,- Euro entstand, flüchtete der Verursacher mit dem wahrscheinlich ebenfalls beschädigten eigenen Fahrzeug vom Unfallort. Am Nissan blieb grüner Fremdlack zurück, der von der Polizei gesichert wurde und bisher erster Hinweis auf das gesuchte, flüchtige Fahrzeug ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

