Die Polizei hat in Velbert drei Ladendiebe festgenommen.

Kriminalität Polizei schnappt Bande von Ladendieben in Velbert

Velbert. Beinahe auf frischer Tat ertappt hat die Polizei in Velbert eine Bande von Ladendieben. Auch Beute wurde sichergestellt. Was gestohlen wurde.

Die Polizei hat am Donnerstag (6. Juli) in der Velberter Innenstadt eine dreiköpfige Bande von Ladendieben festgenommen. Die Drei hatten in einer Parfümerie Waren im Wert von ca. 600 Euro erbeutet.

Gegen 13:30 Uhr bemerkte die Filialleiterin einer Parfümerie auf der Friedrichstraße, dass ein Mann mehrere Waren in eine Plastiktasche legte. Als sie den Verdächtigen ansprach, floh dieser. die Frau alarmierte die Polizei.

Verdächtiges Fahrzeug in der Velberter Innenstadt entdeckt

Im Rahmen einer sofort durchgeführten Nahbereichsfahndung bemerkten zwei Polizeibeamten ein verdächtiges Fahrzeug mit drei männlichen Insassen. Unter ihnen befand sich der 30-jährige Verdächtige. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs wurden neben dem Diebesgut aus der Parfümerie noch weitere Waren wie Kleidungsstücke, die teilweise noch mit Etiketten versehen waren, sowie Betäubungsmittel gefunden.

Verkäuferin sollte abgelenkt werden

Die Filialleiterin der Parfümerie gab an, dass die beiden weiteren Tatverdächtigen sich zum Zeitpunkt des Ladendiebstahls ebenfalls in den Verkaufsräumen aufgehalten hätten. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen beabsichtigten die 48- und 32 Jahre alten Verdächtigen, die Filialleiterin mit einem Verkaufsgespräch abzulenken.

Männer wurden festgenommen

Die Konsequenzen für die drei Männer: Sie wurden vorläufig festgenommen und mussten zur weiteren Sachbearbeitung mit zur Polizeiwache nach Velbert. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet. Sie werden der Staatsanwaltschaft vorgeführt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert