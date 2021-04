Polizei rettet Vermissten mit Hubschrauber im „Paradies“

Velbert/Heiligenhaus. Die Polizei rettet nachts um drei Uhr einen vermissten Velberter (61) im Waldstück „Paradies“ in Heiligenhaus. Er war geschwächt, aber unversehrt

Erleichterung bei der Polizei und Angehörigen und Freunden eines 61-Jährigen Velberters: Der als vermisst geltende Mann konnte nach einem Hubschrauber-Einsatz in der Nacht zu Sonntag, 11. April gegen 3 Uhr geschwächt, aber nahezu unversehrt in dem Heiligenhauser Waldstück „Paradies“ gefunden und gerettet werden. Glücklicherweise hatte die Wärmebildkamera des Polizeihubschraubers den Mann entdeckt.

Aufmerksamer Nachbar alarmierte die Polizei

Das war nach Auskunft der Kreispolizeibehörde Mettmann geschehen: Ein aufmerksamer Nachbar hatte den Mann kurz vor Mitternacht des 10. April als vermisst gemeldet. Er hatte sich Sorgen gemacht, denn aufgrund eines körperlichen Leidens des 61-Jährigen konnte ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden. Polizeiliche Ermittlungen und „Kommissar Zufall“ führten die Beamten zum Auto des Gesuchten, das am Abtskücher Teich in Heiligenhaus geparkt war. Die Vorliebe des Velberters für Wanderungen in diesem Bereich verstärkte nun die Sorge der Polizei, dass der Vermisste hier in eine hilflose Lage geraten sein könnte, zudem musste bei Dunkelheit und nasskaltem Wetter auch von einer Gesundheitsgefahr ausgegangen werden. Glücklicherweise hatte der Regen während der nächtlichen Suche nachgelassen, so dass der Polizeihubschrauber eingesetzt werden konnte.

Wärmequelle im „Paradies“ entdeckt

Schon nach kurzer Zeit entdeckte die Hubschrauberbesatzung eine Wärmequelle im „Paradies“, einem beliebten Waldstück von Heiligenhaus. Zu Fuß mussten sich die suchenden Polizeibeamten am Boden von der Hubschrauberbesatzung den Weg im dunklen Wald weisen lassen. Abseits eines Weges, einen halben Hang hoch, fanden sie um kurz vor 3 Uhr in der Nacht zum Sonntag, 11. April, den vermissten Velberter, der am Boden saß. Die Beamten hakten den sichtlich geschwächten, aber ansprechbaren Mann unter und führten ihn zum Streifenwagen. Nach kurzer Fahrt wurde er dann dem Team eines Rettungswagens der Feuerwehr Heilighaus übergeben, das schon am Museum Abtsküche bereit stand. Der 61-wurde untersucht und kam nahezu unversehrt in die Obhut von Angehörigen.