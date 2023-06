Polizei rettet abgemagerte Waschbär-Babys aus Velberter Wald

Velbert. Kurioser Einsatz für die Polizei: Zwei Waschbären brauchen Hilfe und landen auf der Polizeiwache Velbert. Was nun aus den jungen Tieren wird.

Ein Facebook-Posting der Polizei im Kreis Mettmann hat am Montagabend schon mehr als 600 Reaktionen hervorgerufen: Es geht in dem Posting um einen ganz besonderen tierischen Einsatz, zu dem die Polizei am Samstag gerufen wurde.

Eine aufmerksame Passantin hatte in einem Waldstück nahe der Flandersbacher Straße zwischen Wülfrath und Velbert zwei völlig abgemagerte Waschbär-Babys gefunden, die augenscheinlich von ihrer Mutter getrennt worden waren.

Waschbären landen nach Rettung auf der Polizeiwache in Velbert

Um die Tiere nicht ihrem Schicksal zu überlassen, entschlossen sich die Beamtinnen und Beamten der Polizeiwache Velbert, die süßen – aber sehr quirligen – Babys zu retten. Ausgestattet mit Handschuhen und somit gut geschützt vor den scharfen Zähnen und potenziellen Keimen brachten sie die zitternden Tiere zunächst zur Polizeiwache Velbert.

Aufnahmestation will die Waschbär-Babys aufziehen

Der ebenfalls informierte Jagdpächter konnte eine spezielle Aufnahmestation erreichen, in der die Jungtiere schlussendlich zur Aufzucht übergeben wurden. Also ein „Happy End“ für die beiden Mini-Waschbären.

Was man tun sollte, wenn man junge Waschbären findet

Die Verhaltenstipps liefert die Polizei auf Facebook gleich mit: Als Polizei möchten wir grundsätzlich darauf hinweisen, dass Waschbär-Babys zu dieser Jahreszeit häufig schon alleine in der Lage sind, ohne ihre Mutter erste Streifzüge durch die Natur durchzuführen.“

Weiter heißt es dort: „Sollten Sie auf die Jungtiere treffen, halten Sie Abstand und seien Sie vorsichtig: Die quirlig süßen Babys können Krankheiten übertragen und ein plötzlich auftauchendes Muttertier kann unter Umständen sehr aggressiv reagieren. Sollten Sie sicher sein, dass das aufgefundene Jungtier Hilfe benötigt, informieren Sie entweder die Wildtierrettung oder wenden Sie sich an die Polizei.“

