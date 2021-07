Polizei nimmt Randalierer fest

Neviges. Die Polizei nimmt einen 28-jährigen Randalierer in Neviges fest. Unter anderem hatte er Passanten mit einem Messer bedroht.

Die Polizei hat am Mittwoch, 30. Juni, einen 28-jährigen Randalierer in Neviges festgenommen. Der Mann, so berichtet die Polizei, war über Autos geklettert, hatte Passanten wüst beschimpft und bedroht sowie mit einem Messer herumgefuchtelt. Verletzt wurde niemand.

Über Autos geklettert

Die Polizei nahm den verdächtigen Randalierer in seiner Wohnung in Neviges fest. Foto: Kreispolizei Mettmann

Um kurz nach 13.30 Uhr alarmierten am Mittwoch Anwohner der Florastraße die Polizei: Sie berichteten den Beamten von einem verwirrten Mann, der gerade über Autos geklettert sei und Passanten beleidigt sowie mit einem Messer und einem Schlagring bedroht haben soll. Die Polizei schickte umgehend mehrere Streifenwagen zur Florastraße, konnte den Beschuldigten jedoch nicht mehr antreffen. Nach weiteren Ermittlungen fand sie aber schnell die Identität des Randalierers, der kurz darauf in seiner Wohnung in Neviges festgenommen werden konnte.

Randalierer kam in Psychiatrie

Nach Mitteilung der Polizei handelt es sich bei dem Mann um einen psychisch Kranken, der in ärztlicher Behandlung ist. Er wurde zunächst mit zur Wache genommen. Hier wurde dann nach Rücksprache mit dem zuständigen Ordnungsamt entschieden, ihn zwangsweise in die Psychiatrie einzuweisen. Gegen den Velberter wurden zudem gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet.

