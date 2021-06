Polizei im Kreis Mettmann warnt vor Dieben von Katalysatoren

Mettmann . Erst in der vergangenen Woche sind der Kreispolizei zwei Diebstähle von Katalysatoren angezeigt worden. Welche Autos die Dieben bevorzugen.

Die Kreispolizei Mettmann warnt vor Dieben von Katalysatoren. Auch wenn die Polizei im April in Monheim am Rhein zwei Täter auf frischer Tat festnehmen konnte, wurden auch danach noch weitere Katalysatoren-Diebstähle an Kraftfahrzeugen festgestellt. Auch in dieser Woche wurden der Kreispolizei zwei dieser außergewöhnlichen Diebstähle angezeigt.

Teure Edelmetalle

Katalysatoren stellen ein zunehmend beliebtes Diebesgut dar, denn der Katalysatoren-Kern (Monolith) ist mit den Edelmetallen Platin, Palladium und Rhodium beschichtet, deren Wert in den letzten Jahren stark angestiegen ist. In der Regel werden die Katalysatoren von Kraftfahrzeugen, die im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt wurden, ausgebaut. Aber auch Fahrzeuge auf einem Verkaufsgelände von Autowerkstätten oder Autohändlern sind vor den Dieben nicht sicher. Die Täter bevorzugen ältere Kraftfahrzeug-Modelle, da bei diesen der Katalysator noch gut erreichbar in der Mitte des Wagenbodens liegt. Bei jüngeren Kraftfahrzeug-Modellen ist er wesentlich schwerer zu erreichen.

Sicher Parken

Durch das „Aufbocken“ des Fahrzeuges, zum Beispiel mit einem Wagenheber, wird der Katalysator direkt vor Ort und innerhalb weniger Minuten mit Hilfe von Schneidwerkzeugen (Flex, Elektrosäge, Auspuff- oder Kettenrohrabschneider) ausgebaut. Deshalb empfiehlt die Polizei, die Autos in Garagen oder auf eingefriedeten Grundstücken abzustellen oder möglichst an gut beleuchteten, belebten und nicht abseits gelegenen Straßen.

Das Auto nachrüsten

Autobesitzer sollten elektronische Kraftfahrzeugsicherungen (zum Beispiel Neigungssensoren) nutzen. Diese Sicherungen lassen sich in Kombination mit einer Alarmanlage oder einem GPS einbauen (mit monatlichen Kosten verbunden). Wird ein Kraftfahrzeug mittels Wagenheber angehoben, löst das System einen Alarm aus und sendet diesen an das Smartphone des Eigentümers. Händler sollten ihr Verkaufsgelände gegebenenfalls mit einer Videoüberwachungs- oder Einbruchmeldeanlage ausrüsten. Weitere Infos beim Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz. Kontakt: 02104 982-7777.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert