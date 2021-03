Polizei gelingt Schlag gegen bekanntes Einbrecher-Duo

Kreis Mettmann/Düsseldorf. Großer Schlag gegen ein polizeibekanntes Einbrecherduo, das mindestens elf Taten - darunter auch in Velbert - begangen haben soll.

Mindestens elf Einbrüche in Wohnungs- und Geschäftsräume - unter anderem auch im Kreis Mettmann - gehen auf das Konto eines polizeibekannten Einbrecherduos, das am Montag, 1. März, unter Federführung der Düsseldorfer Polizei und unter Mitwirkung von Spezialeinsatzkräften festgenommen werden konnte. Die beiden Männer sitzen nun in Untersuchungshaft und müssen sich wegen gemeinschaftlichem Bandendiebstahls vor Gericht verantworten.

Hinweise auf die Beschuldigten

Nach einer der verübten Taten Anfang Dezember 2020 hatten Spezialisten des Einruchskommissariates Hinweise auf den 54-jährigen Serben mit Wohnsitz im Düsseldorfer Osten und den 61-jährigen Kroaten mit Wohnsitz in Wuppertal erhalten. In den Folgewochen gab es immer wieder Einbrüche in Düsseldorf, in Wuppertal, Solingen, Radevormwald, Essen, Velbert und Ratingen. Schließlich erhärtete sich der Tatverdacht derart, dass Haftbefehle gegen die beiden Männer erwirkt werden konnten. Am Montag konnten die Fahnder schließlich zuschlagen und die Beschuldigten nach einem Einbruch in Solingen festnehmen, Einbruchswerkzeug und Beute wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.