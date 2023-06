Polizei: Fake-News zu Kindesentführungen im Raum Wuppertal

Wuppertal. Die Wuppertaler Polizei warnt vor Fake News zu vermeintlichen Kindesentführungen im Raum Wuppertal. Es gebe diese Entführungen nicht.

Auf einer Social-Media-Plattform ist am Sonntag, 11. Juni ein Video erschienen, in dem ein Mann vor vermeintlichen Kindesentführungen im Raum Wuppertal warnt.

Kinder sollen in einen weißen Van gezogen worden sein, dessen Kennzeichen in der Aufnahme zu erkennen ist. Das Video wurde mehrere tausend Mal gesehen, geteilt und kommentiert.

„Ein solcher Fall ist nicht bekannt“

Die Polizei Wuppertal erklärt nun: „Es handelt sich bei dem Video um Fake News. Der Polizei Wuppertal ist ein solcher Fall nicht bekannt.“ Die Polizei hat nach eigenen Angaben mit dem Ersteller des Videos Kontakt aufgenommen. Das Video sowie ein Weiteres zu dem Thema wurden gelöscht. Trotzdem ist das Video auf einer weiteren Plattform, unter einem anderen Account, erneut aufgetaucht und wurde wieder Tausende Male angesehen.

Die Polizei Wuppertal appelliert an dieser Stelle: „Teilen Sie das Video nicht. Sie tragen dazu bei, falsche Informationen zu verbreiten und Ängste in der Bevölkerung zu schüren.“ Strafrechtliche Ermittlungen zu dem Fall dauern an.

