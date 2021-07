Polizei erwischt Motorradraser mit Tempo 132 statt 70

Velbert. Am Wochenende war das ProVida-Motorrad der Kreispolizei unterwegs. Die meisten Verkehrsteilnehmer waren brav, aber einer fiel negativ auf.

Mit Tempo 132 ist ein Motorradfahrer am Samstag über die L74 von Velbert über Wülfrath nach Wuppertal gerast. Erlaubt waren 70 Stundenkilometer. Das „ProVida“-Krad der Kreispolizei erwischte den den 45-jährigen Raser auf seiner Ducati Streetfighter.

Abzüglich der Toleranz bleibt hier eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 51 km/h, was für den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro bedeutet. Dazu kommen noch zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Weiterhin musste der ProVida-Krad-Fahrer an diesem Samstag einige Motorradfahrer ahnden, die sich und andere bei gefährlichen Überholmanövern gefährdet hatten.

Kaum Verstöße

Das ProVida-Krad der Kreispolizeibehörde Mettmann – ein speziell zur Verkehrsüberwachung umgerüstetes ziviles Motorrad – hat verstärkte Kontrollen in Bezug auf zu schnell fahrende Autos und Motorräder durchgeführt. Erfreulicherweise musste die Polizei hierbei kaum Verstöße ahnden nur der Ducati-Fahrer fiel durch eine erhebliche Geschwindigkeitsübertretung auf.

