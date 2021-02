Polizei erwischt flüchtigen Unfallfahrer in Velbert

Velbert. Der Velberter Autofahrer hatte einen jungen Mann angefahren und leicht verletzt. Der 67-Jährige kümmerte sich nicht um sein Unfallopfer.

Einen Unfallfahrer, der einen Fußgänger verletzt hat und geflüchtet ist, konnte die Velberter Polizei am Mittwochabend ausfindig machen. Der Führerschein des 67-Jährigen wurde sicher gestellt.

Nur kurz gestoppt

Der Fahrer eines blauen Fiat Seicento hatte den Kreisverkehr Friedrichstraße befahren und in Richtung Willy-Brandt-Platz verlassen, als es in Höhe der Sparkasse zum Zusammenstoß mit einem 20-jährigen Fußgänger kam, der die Fahrbahn überquerte. Obwohl der Fußgänger leicht verletzt wurde und ein Zeuge den PKW-Fahrer sogar ansprach, als dieser nur kurz stoppte, setzte der Fiat-Fahrer seine Fahrt fort. Der nur leicht verletzte Fußgänger wurde ins Helios-Klinikum gebracht, konnte es nach ambulanter Behandlung schnell wieder verlassen.

Das Kennzeichen gemerkt

Der junge Mann und ein Zeuge konnten der Polizei den flüchtigen Fahrer sowie den Wagen und dessen Kennzeichen genau beschreiben. Damit gelang es der Velberter Polizei nur wenige Minuten später den 67-jährigen Beschuldigten an seiner Halteradresse anzutreffen und zu befragen. Der Velberter gab an, nichts von einer Kollision bemerkt zuhaben. Unfallspuren an seinem PKW fanden sich nicht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen ein. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt. Im Zuge der aktuell andauernden Ermittlungen sucht die Velberter Polizei weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, entgegen. Weitere Berichte aus Velbert lesen SIe hier.