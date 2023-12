Polizei bittet Velberter um Hilfe: Lothar D. wird vermisst

Velbert/Wuppertal. Die Polizei Wuppertal bittet auch die Einwohner in Velbert um Mithilfe: Seit Samstag, 9. Dezember, wird Lothar D. aus Wuppertal vermisst.

Die Polizei Wuppertal bittet auch die Bewohner und Bewohnerinnen in Velbert um Mithilfe: Seit gestern, 9. Dezember, wird der 63-jährige Lothar D. aus Wuppertal vermisst. Lothar D. ist circa 178 cm groß und hat kurze blonde Haare. Zuletzt war er mit einem blauweißen Holzfällerhemd und einer schwarzen Dachdeckerhose bekleidet.

Eigengefährdung nicht auszuschließen

Lothar D. aus Wuppertal wird vermisst, die Polizei bittet auch die Velberter um Mithilfe Foto: Polizei Wuppertal

Möglicherweise ist er mit einem Wohnmobil unterwegs, so heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Lothar D. wurde das letzte Mal in Ronsdorf gesehen. Nach derzeitigen Ermittlungen kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Wer Lothar D. gesehen hat oder Informationen dazu geben kann, wo er sich aufhält, melde sich bitte bei der Polizei Wuppertal unter 0202 284-0.

