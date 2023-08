In die Zeit der Goldenen Zwanziger geht es Ende August in Heiligenhaus.

Kultur in Heiligenhaus

Kultur in Heiligenhaus Poker und Black Jack – Heiligenhaus wird zum Freiluft-Casino

Heiligenhaus. Das Rathaus in Heiligenhaus wird in diesem Jahr 100 – entsprechend wird gefeiert. Ende August geht es dazu in eine legendäre Epoche zurück.

Viele Mythen und Legenden ranken sich um die Goldenen Zwanziger, die 20er-Jahre des 20. Jahrhunderts. Und genau in diese Zeit zurück geht es auf dem Rathausplatz am Freitag, 25. August, um 19.23 Uhr: Dann startet unter dem Motto „Glamour, Casino & Nostalgie“ die Party im Rahmen des Rathausjubiläums. An vier professionellen Spieltischen – Poker, Roulette, Black Jack & Craps – können die Gäste des Abends ihr Glück herausfordern. Und nicht nur das, auch musikalisch und optisch wird der Abend ganz im Zeichen dieses legendären Jahrzehnts stehen.

Der Vorverkauf startet mit zwei Ticketkategorien: Gold kostet 40 Euro und beinhaltet den Eintritt zur Veranstaltung, die Spielteilnahme am Casino inklusive Fingerfood, sowie Getränke (Jubiläumswein & Wasser). Das Ticket Silber kostet 19,23 Euro und beinhaltet den Eintritt zur Veranstaltung und die Spielteilnahme am Casino.

Sollte das Wetter mitspielen und die Veranstaltung wie geplant auf dem Rathausplatz stattfinden (Regenalternative: Ratssaal), wird es zusätzlich die Möglichkeit geben, an der Abendkasse Tickets zu kaufen: Bronze berechtigt dann zur Teilnahme an der Veranstaltung ohne Spielteilnahme am Casino und sind für 10 Euro erhältlich.

Sommerflohmarkt im Club

Der Club an der Hülsbecker Straße öffnet am Sonntag, 27. August, zum Sommerflohmarkt: Von 10 Uhr bis 18 Uhr haben die großen und kleinen Besucher die Möglichkeit, rund um den Club das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern.

Bereits ausverkauft sind zwei Veranstaltungen: Die Eröffnung der Neanderland-Biennale am 19. August mit dem Bürgerdinner um 19 Uhr auf dem Rathausplatz – bzw. bei schlechtem Wetter in der Aula am Immanuel-Kant-Gymnasium, Herzogstr. 75; und am 27. August das Konzert „Lutz Strenger spielt Udo Jürgens“ im Museum Abtsküche.

