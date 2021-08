Der Tatort am Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges: Von der Brücke unten links im Bild baumelten die Pflastersteine, die die S-Bahn im März beschädigten.

Polizei Pflasterstein-Anschlag in Velbert: Belohnung für Zeugen

Neviges. Im März wurde eine S-Bahn in Velbert mit Pflastersteinen attackiert. Die Polizei ermittelt wegen Mordes, Zeugen werden mit 5000 Euro belohnt.

Nachdem Mitte März eine S-Bahn in Velbert-Neviges beschädigt und der Zugführer verletzt wurde, ermittelt die Düsseldorfer Polizei wegen Mordes. Daher suchen die Beamten weiterhin Zeugen – die nun mit einer Belohnung von bis zu 5000 Euro rechnen können.

Seit Beginn des Jahres kam es laut Polizei in Neviges gleich zu mehreren „gefährlichen Eingriffen in den Bahnverkehr“. Besonders hervor sticht ein Eingriff am 17. März: Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter hatten Pflastersteine mit einer Schnur an einer Fußgängerbrücke im Bereich Hardenberger Schloss über den Schienen befestigt. Als die Bahn gegen 20.15 Uhr auf der Strecke fuhr, kollidierte sie mit den Steinen. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt, der Zugführer verletzt.

5000 Euro Belohnung für Hinweise zum Pflasterstein-Anschlag

Im Rahmen der „EK Baum“ ermitteln seitdem die Düsseldorfer Polizei und die Staatsanwaltschaft, bisher jedoch ohne Erfolg. Daher haben die Staatsanwaltschaft Wuppertal und das betroffene Verkehrsunternehmen Abellio Rail eine Belohnung für Hinweise in Höhe von bis zu 5000 Euro ausgerufen.

Auf der Strecke der S9 in Neviges war es in den Wochen zuvor häufiger zu gefährlichen Vorkommnissen gekommen. Ein Unbekannter hatte Bäume entlang der Gleise so angesägt, dass sie drohten, auf die Strecke zu fallen.

Bei dem Pflasterstein-Anschlag wurde nicht nur die S-Bahn schwer beschädigt, sondern auch der Zugfahrer verletzt. Foto: Kreispolizei Mettmann

Polizei vor Ort in Neviges

Um darauf aufmerksam zu machen, werden unter anderem Beamte der „EK Baum“ in Neviges am Donnerstag, 5. August, Fahndungs-Plakate und Flyer an Bürgerinnen und Bürger verteilen.

Wer Angaben zu dem oder den Tätern machen kann oder rund um den Tatort – vor allem im Bereich der Gleisanlagen in Neviges – verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Düsseldorfer Polizei unter 0211 / 870-8708 oder per E-Mail unter EK_Baum.Duesseldorf@polizei.nrw.de melden. Auch die Polizei in Velbert nimmt unter 02051 / 946-6110 Hinweise entgegen.

