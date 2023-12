Pendler aufgepasst: Kohlenstraße vorübergehend freigegeben

Der Landesbetrieb Straßen NRW gibt an diesem Freitag, 15. Dezember, die L439 (Nierenhofer Straße/Kohlenstraße) zwischen Eisenhammer Weg und Nierenhofer Straße 16 in Essen vorübergehend frei. „Der Abschluss der Arbeiten hat sich verzögert, da der Untergrund mit einem höheren Arbeitsaufwand wiederhergestellt werden musste, als zunächst erwartet“, teilt eine Sprecherin mit. Wegen der Feiertage erfolge nun eine Baupause. Während der Winterpause werde der Verkehr über die sogenannte Binderschicht geführt. Die Deckschicht, die oberste Asphaltschicht einer Fahrbahndecke, könne erst im kommenden Jahr bei geeigneten Temperaturen eingebaut werden. „Deshalb gilt während der Winterpause eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde im Bereich der Baustelle“, erläutert die Sprecherin. Auch der Gehweg wird während der Winterpause für Fußgängerinnen und Fußgänger freigegeben. Der Einbau der abschließenden Deckschicht erfolgt auch hier erst im kommenden Jahr.

Bei guter Witterung wird weiter gearbeitet

Sobald die Witterung es zulässt, beginnen die ausstehenden Arbeiten an diesem Abschnitt, zudem wird die Fahrbahn der L439 bis zur Kupferdreher Straße erneuert. Dafür muss die Nierenhofer Straße in Essen erneut voll gesperrt werden. Straßen NRW wird rechtzeitig über den Baustart informieren. Während der erneuten Vollsperrung der L439 in Essen wird dann nur noch eine lokale Umleitung eingerichtet, die weiträumige Umleitung entfällt. Die Arbeiten an dem insgesamt vier Kilometer langen Abschnitt der Nierenhofer Straße in Essen und der Kohlenstraße in Hattingen und Velbert begannen im November 2021. In den ersten beiden Bauabschnitten wurde die Landesstraße zwischen Eisenhammerweg in Essen und Bonsfelder Straße in Velbert erneuert.

